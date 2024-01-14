Фото: сайт Кремля
Финансовые средства, которые Соединённые Штаты выделяют в качестве финансовой помощи Украине, снова возвращаются американским властям. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» дипломат задалась вопросом, а чем же могут Соединённые Штаты помочь Украине?
Ранее уже неоднократно отмечалось, что американские деньги Украина тратит на стимулирование военно-промышленного комплекса США, а через налоги — на поддержку американских федеральных властей и правительства.
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«Только деньги выделять на это снова и снова. А куда идут эти деньги? Они идут обратно этой же как бы демократической команде», — сама ответила на свой вопрос Мария Захарова.
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Александр Бойцов