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Захарова: Выделяемые Вашингтоном Украине средства быстро возвращаются в США

14 января 2024, 17:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Финансовые средства, которые Соединённые Штаты выделяют в качестве финансовой помощи Украине, снова возвращаются американским властям. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» дипломат задалась вопросом, а чем же могут Соединённые Штаты помочь Украине?

«Только деньги выделять на это снова и снова. А куда идут эти деньги? Они идут обратно этой же как бы демократической команде», — сама ответила на свой вопрос Мария Захарова.


Ранее уже неоднократно отмечалось, что американские деньги Украина тратит на стимулирование военно-промышленного комплекса США, а через налоги — на поддержку американских федеральных властей и правительства.

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Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой
Бывший солдат из Франции указал РФ на возможность Европы умереть самостоятельно
14 января 2024, 18:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс- военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией, заявил в беседе с РИА Новости, что Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, однако РФ освобождать ее, как в прошлые времена, нет никакой необходимости.
Бывший военнослужащий отметил, что европейцы являются дураками, которые должны самостоятельно разбираться с собственными элитами. По его словам, экономика Европы пришла в полный упадок.

Экс-военнослужащий добавил, что у «российских ворот поднимется новый мир».

Ранее немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.

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Боррель направил странам ЕС предложение по военно-морской миссии в Красном море
#экономика
#санкции
#мир
#ес
#европа
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МИД Швейцарии: Россия должна участвовать в прениях по урегулированию на Украине
14 января 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Diy13

Россию необходимо включить в процесс переговоров по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Давосе, транслируемой на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что международному сообществу следует изыскать тот или иной способ для того, чтобы включить Россию в дискуссию по этому вопросу, так как без того, чтобы российская сторона смогла высказать своё мнение, достижение мира будет невозможно.

Глава швейцарского МИД сообщил, что во встрече по украинской «формуле мира», организованной по инициативе Швейцарии и Украины, участвуют 85 государств. Он подчеркнул, что считает очень важным участие в дискуссиях стран, входящих в БРИКС, так как они могут «оказывать влияние на Россию».

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#украина
#россия
#брикс
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Боррель направил странам ЕС предложение по военно-морской миссии в Красном море
14 января 2024, 17:09

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море. Об этом Боррель написал в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы.
По словам Борреля, такие действия помогут обеспечить безопасность судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. Глава дипломатии Европейского союза подчеркнул, что большинство грузов, которые поставляются через Красное море, предназначены для Европы. При этом длительная блокада данного пути приведет к дополнительным транспортным тратам.

Ранее сообщалось, что 1 февраля Германия намерена отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов.

Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.

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#сша
#безопасность
#море
#великобритания
#фрг
#оон
#атака
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Пограничникам в Техасе запретили спасать трёх тонущих в Рио-Гранде беженцев из Мексики
Военные запретили американским пограничникам спасать тонущих в реке мексиканцев
14 января 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Naeblys

Техасская национальная гвардия по указанию губернатора штата Грега Эббота запретила федеральным пограничникам помогать мексиканским беженцам даже в случае чрезвычайных ситуаций. В итоге при переправе через реку Рио-Гранде утонула женщина и двое детей.
Национальная гвардия Техаса взяла под свой контроль часть границы между США и Мексикой вдоль реки, сообщает телеканал SBC News. Это произошло после того, как федералы попытались убрать водные преграды и колючую проволоку, установленные по приказу властей штата для пресечения потока нелегальных мигрантов. Сообщается, что погранслужба собирается судиться с властями Техаса.

Местные власти и губернатор Эббот аргументируют свои жёсткие действия тем, что администрация Байдена поощряет нелегальную миграцию. Теперь участок границы вдоль Рио-Гранде полностью перешёл под контроль штата. Местные жители большей частью поддерживают своего губернатора, считая причиной сложившейся ситуации то, что вопросы миграции не контролируются слабым федеральным правительством.

В то же время представитель министерства национальной безопасности США Луис Миранда заявил, что политика губернатора Техаса и действия властей жестоки, опасны и бесчеловечны, а игнорирование Техасом федеральной власти в вопросах иммиграции несёт в себе серьёзную угрозу.

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#политика
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#контроль
#жители
#администрация
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В Киеве заявили, что готовят договоры о безопасности с США и другими странами
Офис Зеленского: Украина разрабатывает договоры по безопасности с рядом стран
14 января 2024, 16:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией. Об этом Власюк сообщил в эфире телеканала «Рада».
По словам Власюка, подписать такое соглашение планируется с Италией, Францией, Канадой и Польшей. На данный момент представители ни одной из указанных стран не давали комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Украина 12 января подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По информации британского правительства, это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.

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#соглашение
#украина
#великобритания
#сша
#италия
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Медведев: модераторам X стоило по примеру Маска следить за судьбой Гонсало Лиры
14 января 2024, 16:07

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что модераторам социальной сети X стоило последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и уделить внимание судьбе американца Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме. Об этом Медведев написал в социальной сети X.
По словам зампреда Совбеза РФ, для того чтобы угодить гражданам Украины, социальная сеть X дает им право публиковать комментарии, которые абсолютно лишены всякого смысла. Медведев добавил, что модераторы X обладают сильной зависимостью от «украинофильской позиции правительства».

Напомним, Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства США и Чили. Американский миллиардер Илон Маск также высказался о смерти Лиры. Он назвал ужасной смерть американского блогера в украинской тюрьме.

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#смерть
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#право
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#илон маск
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Слуцкий: Фразой о защите Британии Шмыгаль признал внешнее управление Украиной
14 января 2024, 16:05

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль расписался в полном подчинении Украины внешнему управлению. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Таким образом российский парламентарий прокомментировал высказывание главы правительства Незалежной о том, что, согласно двустороннему договору о гарантиях безопасности, Украина окажет поддержку и «защиту» Великобритании. Депутат охарактеризовал это заявление как политический оксюморон (сочетание противоречащих друг другу понятий - прим. ред.).

«Шмыгаль обещает защитить Великобританию силами Украины в случае мифического «нападения» России на Туманный Альбион. Бред и политический оксюморон», — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

Однако политик заметил, что этим заявлением украинский премьер полностью признал внешнее управление страной и подчинение Киева Лондону. Он также добавил, что это плохая новость для украинцев, которых нацистская хунта распродаёт в качестве пушечного мяса в угоду Западу.

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#украина
#заявление
#депутат
#великобритания
#премьер-министр
#киев
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Захарова посоветовала энергетикам в США усилить охрану нефтяных вышек после угроз Байдена
Захарова: После угроз Байдена следует усилить охрану объектов энергетики в США
14 января 2024, 15:19

Фото: сайт Кремля

Американским энергетикам следует усилить охрану на объектах нефтяной и газовой отрасли. С таким предупреждением выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Такой ироничный комментарий дипломат опубликовала в своём телеграм-канале отреагировав на угрозу президента США, когда он заявил, что в случае, если республиканцы не окажут финансовую помощь Украине, им придётся очень дорого заплатить за это.

Спикер МИД РФ напомнила, что после аналогичных угроз американского президента в адрес России в 2022 году через полгода был взорван газопровод «Северный Поток». Поэтому американским энергетическим компаниям следует построже охранять свои нефтяные вышки в Техасе и других штатах, чтобы разбушевавшийся Байден не добрался и до них, намекая на причастность Вашингтона к диверсиям на «Северных Потоках», которую администрация Белого дома упорно отрицает.

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#газопровод
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#байден
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Глава МИД Британии прокомментировал ситуацию с иском против Израиля
Глава МИД Британии: суд ООН не должен привлекать Израиль к ответственности
14 января 2024, 14:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон утверждает, что международный суд ООН не должен привлекать к ответственности Израиль, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа, передает Sky News.
Кэмерон отметил, что полностью не согласен с имеющимся иском, а также добавил, что действия ЮАР являются неправильными и не несут в себе никакой пользы для мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. При этом в «недвусмысленном публичном заявлении» от послов должно быть сказано, что конкретная страна отвергает все обвинения против Израиля в осуществляемом геноциде в Газе.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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