Захарова: Киев угрожает европейской ядерной безопасности

Фото: сайт МИД РФ
Киевский режим ставит под угрозу европейскую ядерную безопасность. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства страны.
По словам дипломата, киевский режим не единожды показывает, что полностью пренебрегает безопасностью мирных ядерных объектов. Захарова отмечает, что украинские неонацисты продолжают угрожать выполнению сотрудниками Запорожской АЭС (ЗАЭС) своей работы. Боевики регулярно атакуют не только ЗАЭС, но и другие объекты российской энергетики.
Таким образом противник продолжает демонстрировать «целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента».
Официальный представитель МИД РФ резюмировала, что страна сделает все для лишения Киева возможности бить такими способами.
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Таким образом противник продолжает демонстрировать «целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента».
Официальный представитель МИД РФ резюмировала, что страна сделает все для лишения Киева возможности бить такими способами.
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Никита Кротов