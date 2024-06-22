Захарова: Москва даст адекватный ответ, если закроют визовые центры РФ в США

Фото: пресс-служба МИД РФ
Москва даст адекватный ответ на решение США закрыть визовый центр РФ, а также лишить российских дипломатов налоговых привилегий. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Днём ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американская сторона решила закрыть визовый центр РФ с представительствами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Кроме того, у российских дипломатов отобрали специальные карточки, которые освобождали их от уплаты любых налогов в стране. По словам дипломата, американская сторона никак не объяснила свои действия.
Анатолий Антонов заверил, что российское посольство в США сделает всё возможное для обеспечения соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.
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«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — подчеркнула Захарова в разговоре с РИА Новости.
Анатолий Антонов заверил, что российское посольство в США сделает всё возможное для обеспечения соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.
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Александр Бойцов