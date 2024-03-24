В Басманный суд сегодня должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокусе» — видео

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У Басманного суда, где сегодня, 24 марта, должны избрать меру пресечения террористам, выставлены усиленные наряды полиции и Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Сообщается, что возле здания суда дежурят сотрудники полиции, а также установлены ограждения. Все заведения, находящиеся рядом, закрыты.
По данным источника, накануне вечером всех задержанных преступников доставили в СК РФ на допрос. Подробности о том, как проходил допрос, читайте в материале «Радио 1».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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По данным источника, накануне вечером всех задержанных преступников доставили в СК РФ на допрос. Подробности о том, как проходил допрос, читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова