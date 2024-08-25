Президент Украины Владимир Зеленский погубил более 700 тысяч украинских солдат за то, что они предпочел войну миру. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, осудивший Зеленского в социальной сети X после выступления украинского лидера по случаю Дня независимости Украины.