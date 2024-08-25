Захарова напомнила требования к РФ западных НПО «не создавать препоны» Telegram

Фото: пресс-служба МИД РФ
Решение Франции о задержании сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова вызывает вопрос, будут ли требовать его освобождения западные международные структуры, или на этот раз они «проглотят языки».
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Российский дипломат напомнила, как в 2018 году группа из 26 неправительственных организаций (НПО), в числе которых были «Репортёры без границ», «Фридом хаус», «Комитет по защите журналистов» и другие, осудили решение российского суда заблокировать Telegram.
Захарова также отметила, что после задержания сооснователя Telegram во Франции российское посольство в Париже, как это и положено в подобных случаях, сразу же включилось в работу.
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«Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?», — задалась вопросом спикер российского МИД.
Захарова также отметила, что после задержания сооснователя Telegram во Франции российское посольство в Париже, как это и положено в подобных случаях, сразу же включилось в работу.
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Александр Бойцов