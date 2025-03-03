Захарова ответила Стармеру на его слова о помощи Украине после конфликта

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На обещания британского премьера Кира Стармера помогать Украине после завершения конфликта ответила российский дипломат Мария Захарова.
«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала официальный представитель МИД РФ в личном Telegram-канале.Перед этим сообщалось, что Соединенное Королевство выступило за отправку своих военнослужащих в зону боевых действий.
Стармер подчеркнул, что после установления мира европейские государства продолжат помогать Киеву.
Москва не раз заявляла, что оружейные поставки Украине лишь затягивают боевые действия, не решая конфликт. Уточнялось, что такие грузы станут законной целью для ВС РФ.
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Никита Кротов