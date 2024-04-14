Захарова: Москва намерена перенести дискуссии по Закавказью из Швейцарии

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Москва намерена поднять вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Женевские дискуссии по Закавказью — это международный форум, который призван обеспечить предсказуемость развития ситуации в регионе, а также способствовать поддержанию прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. В них принимают участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ.
После 60-го раунда дискуссий, прошедшего 5 апреля, спикер МИД отметила, что Швейцария неуклонно теряет доверие в качестве посредника в международных делах. По словам Захаровой, в связи с этим российская сторона вынуждена перенести в практическую плоскость вопрос о переносе дискуссий по Закавказью в другую страну, власти которой действительно будут воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата. По словам представителя российского МИД, на эту роль претендуют несколько государств, уже давших согласие предоставить свою территорию для регулярных заседаний.
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Александр Бойцов