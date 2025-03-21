Захарова: Украина нарушила предложенные США условия по прекращению огня с РФ

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина уже нарушила предложенные США условия по прекращению огня. Об этом дипломат заявила в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
«Это перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем?» — высказалась Захарова.
Напомним, что в ходе переговоров американского президента Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина была достигнута договоренность о взаимном прекращении ударов России и Украины по энергетической отрасли. Спустя несколько часов беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае.
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