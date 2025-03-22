«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»

Апты Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
Командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов прокомментировал подрыв украинскими боевиками газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. По его словам, те, кто это сделал, являются настоящими моральными уродами.
Военачальник назвал такие действия противника «агонией», отметив, что в военном отношении этот шаг не имел никакого смысла. Он скорее явился ударом по поставкам газа в Европу.
По его словам, если ты военный, ведёшь боевые действия, то нужно сосредоточиваться на военных целях, а не атаковать гражданские объекты и наносить целенаправленные удары, подвергающие опасности мирных жителей. Именно из-за таких бессмысленных и жестоких акций боевики ВСУ и заслуживают быть названными моральными уродами, заключил Алаудинов.
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«Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили», — с жёсткой иронией сказал генерал.
По его словам, если ты военный, ведёшь боевые действия, то нужно сосредоточиваться на военных целях, а не атаковать гражданские объекты и наносить целенаправленные удары, подвергающие опасности мирных жителей. Именно из-за таких бессмысленных и жестоких акций боевики ВСУ и заслуживают быть названными моральными уродами, заключил Алаудинов.
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Александр Бойцов