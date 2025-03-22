«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»

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Командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов прокомментировал подрыв украинскими боевиками газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. По его словам, те, кто это сделал, являются настоящими моральными уродами.