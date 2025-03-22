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Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
В течение ночи средства ПВО успешно отразили атаку 47 украинских беспилотников на объекты, расположенные на территории России. В небе над Воронежской областью были уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов, 11 — над Белгородской областью, 6 — над Ростовской областью, 4 — над Волгоградской, 3 — над Астраханской, по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Еще семь дронов нейтрализовано над Черным морем и один — над Азовским.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону пострадали два человека. С травмами средней степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу.
В приграничных районах Курской области российские военные продолжают операции по зачистке территории. Они вытесняют остатки украинских формирований из лесных зон, расположенных к северу от населённого пункта Гуево, и атакуют позиции противника в окрестностях Гоголевки.
ВСУ пытается вывести остатки военных на территорию Сумской области. В тёмное время суток военнослужащие Украины выходят небольшими отрядами или в одиночку, стараясь не вступать в открытые бои.
В Белгородской области украинские военные уже четвёртые сутки пытаются обосноваться на российской земле. Основные их действия сосредоточены в окрестностях сёл Марьино и Проходы, куда продолжается переброс живой силы противника.
В районе Демидовки и Графовки глубина продвижения ВСУ составляет от полутора до двух километров. На южных окраинах Демидовки продолжаются боевые действия в районе лесопосадок и улицы Молодёжной. Российские войска проводят успешные контратаки, оттесняя украинских военных с некоторых позиций.
В окрестностях Удачного и Котлино продолжаются активные боестолкновения, но пока не происходит значительных изменений в расположении сил. На правом фланге обстановка остаётся напряжённой: в Елизаветовке идут ожесточённые бои, армия ВСУ все еще занимает прочные оборонительные позиции.
На левом фланге фронта ВС РФ вернули контроль над поселком Шевченко, вытеснив противника из северо-восточных окраин. В окрестностях населенных пунктов Водяной Второй и Берёзовка продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых противник предпринимает попытки оттеснить армию ВС РФ.
В районе Ступочек активно работает артиллерия ВС РФ. В северной части села российским военным удалось уничтожить пункт управления беспилотниками противника, что значительно ослабило ВСУ в этом районе.
ВС РФ преодолели линию обороны противника в северной части города, продвинувшись на 300 метров от микрорайона «Новосеверный» в направлении Днепровского пруда. Эта территория считается самой сложной из-за густого леса в урочище Днепровское, которое расположено рядом с южным берегом водоёма.
Кроме того, российские штурмовые отряды успешно продвигаются в направлении позиций противника к югу от цеха №1. Они начали наступление с территории дачных участков и смогли продвинуться на 800 метров вперёд.
В районе Великой Новосёлки российские вооружённые силы увеличивают зону своего контроля, заняв несколько важных позиций противника. В окрестностях населённых пунктов Вольное Поле и Шевченко уже ведутся бои, а в районе Весёлого они переместились на южные улицы.
Из Константинополя, где боевые действия переместились на запад, ВС РФ эвакуируют мирных жителей, обеспечивая их безопасность. К югу от Разлива и Богатыря продолжаются интенсивные столкновения, в которых российские войска сохраняют инициативу.
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Ночная атака беспилотников
В течение ночи средства ПВО успешно отразили атаку 47 украинских беспилотников на объекты, расположенные на территории России. В небе над Воронежской областью были уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов, 11 — над Белгородской областью, 6 — над Ростовской областью, 4 — над Волгоградской, 3 — над Астраханской, по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Еще семь дронов нейтрализовано над Черным морем и один — над Азовским.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону пострадали два человека. С травмами средней степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу.
Курская область
В приграничных районах Курской области российские военные продолжают операции по зачистке территории. Они вытесняют остатки украинских формирований из лесных зон, расположенных к северу от населённого пункта Гуево, и атакуют позиции противника в окрестностях Гоголевки.
ВСУ пытается вывести остатки военных на территорию Сумской области. В тёмное время суток военнослужащие Украины выходят небольшими отрядами или в одиночку, стараясь не вступать в открытые бои.
Белогородская область
В Белгородской области украинские военные уже четвёртые сутки пытаются обосноваться на российской земле. Основные их действия сосредоточены в окрестностях сёл Марьино и Проходы, куда продолжается переброс живой силы противника.
В районе Демидовки и Графовки глубина продвижения ВСУ составляет от полутора до двух километров. На южных окраинах Демидовки продолжаются боевые действия в районе лесопосадок и улицы Молодёжной. Российские войска проводят успешные контратаки, оттесняя украинских военных с некоторых позиций.
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Покровское направление
В окрестностях Удачного и Котлино продолжаются активные боестолкновения, но пока не происходит значительных изменений в расположении сил. На правом фланге обстановка остаётся напряжённой: в Елизаветовке идут ожесточённые бои, армия ВСУ все еще занимает прочные оборонительные позиции.
На левом фланге фронта ВС РФ вернули контроль над поселком Шевченко, вытеснив противника из северо-восточных окраин. В окрестностях населенных пунктов Водяной Второй и Берёзовка продолжаются ожесточённые бои, в ходе которых противник предпринимает попытки оттеснить армию ВС РФ.
Часовоярское направление
В районе Ступочек активно работает артиллерия ВС РФ. В северной части села российским военным удалось уничтожить пункт управления беспилотниками противника, что значительно ослабило ВСУ в этом районе.
ВС РФ преодолели линию обороны противника в северной части города, продвинувшись на 300 метров от микрорайона «Новосеверный» в направлении Днепровского пруда. Эта территория считается самой сложной из-за густого леса в урочище Днепровское, которое расположено рядом с южным берегом водоёма.
Кроме того, российские штурмовые отряды успешно продвигаются в направлении позиций противника к югу от цеха №1. Они начали наступление с территории дачных участков и смогли продвинуться на 800 метров вперёд.
Угледарское направление
В районе Великой Новосёлки российские вооружённые силы увеличивают зону своего контроля, заняв несколько важных позиций противника. В окрестностях населённых пунктов Вольное Поле и Шевченко уже ведутся бои, а в районе Весёлого они переместились на южные улицы.
Из Константинополя, где боевые действия переместились на запад, ВС РФ эвакуируют мирных жителей, обеспечивая их безопасность. К югу от Разлива и Богатыря продолжаются интенсивные столкновения, в которых российские войска сохраняют инициативу.
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Елена Генералова