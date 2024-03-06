Захарова напомнила о традиции США предавать союзников

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Белого дома о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет воевать самостоятельно.
«Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников СШАпоследовательны до педантизма – предают не глядя», – оценила дипломат заявление Джона Кирби о том, что Зеленский хочет воевать сам и никогда не просил о вводе американских войск на Украину.
Захарова также задалась вопросом, зачем Зеленскому в такой ситуации членство в НАТО.
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Александр Климов