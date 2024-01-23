Захарова назвала агонией указ Зеленского об исторических землях Украины в РФ

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Представитель российского МИД Мария Захарова назвала указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России абсурдным. Ее слова приводит РБК.
«Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой», - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что именно отсюда и появляются столь абсурдные документы и нелепые поступки.
В указе также говорится об угнетении и уничтожении национальной идентичности граждан Украины, которые проживают на данных российских территориях. Предполагается, что украинцы должны иметь право на получение образования на родном языке и его свободное использование, а также доступ к украинским СМИ.
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