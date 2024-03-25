В Госдуме сообщили, как реагировать на рассылку сообщений детям с призывом к теракту

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Подросткам из разных регионов страны массово поступают сообщения с прямыми предложениями совершить теракт за деньги и угрозами в случае отказа, пишет в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Он заявил, что главная цель подобных действий злоумышленников состоит в том, чтобы дестабилизировать общество.
Он также перечислил ряд мер, которые нужно предпринять для того, чтобы сохранить здоровый фон в обществе.
Он также призвал тщательно следить за качеством и надежностью средств защиты информации.
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«Все мы прекрасно понимаем, чьи уши торчат за такой «рассылкой». Цель всё та же: дестабилизация общества и игры на нервах наших людей в это непростое время», — уверен депутат.
«Всё, что мы можем сделать здесь и сейчас, — не отвечать провокаторам, сохранять здравый смысл и не поддаваться панике. К сожалению, найти этих подонков — почти невозможно, по крайней мере сегодня: все они находятся за рубежом, — отметил Хинштейн.
Он также призвал тщательно следить за качеством и надежностью средств защиты информации.
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Анастасия Хохлова