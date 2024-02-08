Захарова назвала Байдена медиумом за умение общаться с покойниками

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Американские журналисты желают общаться с нормальным президентом, а не с Джо Байденом, разговаривающим с покойниками. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя эту новость от Белого дома, Захарова подчеркнула, что журналисты в США хотят общаться с лидером, а не с «медиумом».
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