Захарова назвала популизмом слова фон дер Ляйен о прекращении поставок СПГ из РФ

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о замене сжиженного газа из РФ американским. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
Уточняется, что со стороны главы ЕК данное предложение прозвучало в адрес избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Дипломат обратила внимание, что Европа ищет краткосрочные объемы, поскольку намерена значительно сокращать потребление газа в дальнейшем.
Ранее член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что экспорт газа в страны Европейского союза продолжается.
Читайте также:
Экономист Беляев объяснил некритичность для РФ отказа Европы от российского газа
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия справилась с нехваткой российского газа
Россия опередила США по объемам поставок газа в Евросоюз
Дипломат обратила внимание, что Европа ищет краткосрочные объемы, поскольку намерена значительно сокращать потребление газа в дальнейшем.
«А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения», — заключила Захарова.
Ранее член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что экспорт газа в страны Европейского союза продолжается.
Читайте также:
Экономист Беляев объяснил некритичность для РФ отказа Европы от российского газа
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия справилась с нехваткой российского газа
Россия опередила США по объемам поставок газа в Евросоюз
Екатерина Коршунова