Президент России Владимир Путин высказался о встрече с Павлом Дуровым

Фото: соцсети П. Дурова
Во время пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что встречался с Павлом Дуровым всего один раз в Москве много лет назад, где тот делился своими планами.
«С тех пор мы не виделись, в Баку не встречались», — заявил российский лидер.
Владимир Путин подчеркнул, что к Павлу Дурову у властей никаких претензий нет.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать Вооруженные силы Украины из региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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