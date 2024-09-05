Путин был бы готов встретиться с Дуровым в Москве

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин заявил, что если бы у основателя Telegram Павла Дурова было желание, они могли бы встретиться в Москве. Об этом он заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Если у него было бы какое-то желание, он мог бы встретиться со мной в Москве», — сказал глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что встречался с Павлом Дуровым всего один раз в Москве много лет назад, где тот делился своими планами.
Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.
Ранее стало известно, что бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров перед задержанием в парижском аэропорту Ле-Бурже успел забрать свой багаж и попасть в VIP-зал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова