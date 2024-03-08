Байден призвал американцев закупаться лекарствами в Москве

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Американский лидер Джозеф Байден, выступая с речью «О состояние союза», призвал американцев поехать в Москву за доступными лекарствами.
«У меня будут проблемы из-за этих слов, но если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву…», — заявил Байден, после чего прервал свою речь.
Американский президент тут же извинился за упоминание Москвы в своей речи, однако, позже всё же отметил, что в Москве лекарства, вероятно, дешевле, чем в Соединённых Штатах.
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