Радио1
Главная / Новости / Политика/ Байден призвал американцев закупаться лекарствами в Москве

Байден призвал американцев закупаться лекарствами в Москве

Байден по ошибке пригласил американцев в Москву за дешевыми лекарствами
08 марта 2024, 07:59
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джозеф Байден, выступая с речью «О состояние союза», призвал американцев поехать в Москву за доступными лекарствами.
«У меня будут проблемы из-за этих слов, но если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву…», — заявил Байден, после чего прервал свою речь.

Американский президент тут же извинился за упоминание Москвы в своей речи, однако, позже всё же отметил, что в Москве лекарства, вероятно, дешевле, чем в Соединённых Штатах.


Напомним, 4 марта Байден ещё на год продлил действие антироссийских санкций, которые США ввели ещё в 2014 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным

Байден подписал временный бюджет американского правительства

Терапевт О'Коннор: Байдену диагностировали несколько болезней
#джозеф байден
#лекарства
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме напомнили Великобритании, что она - потопляемый остров
08 марта 2024, 08:40

Фото: iStock/nevenmn

Первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин сделал заявление в ответ на поставку Великобританией оружия Украине. Он сказал, что Британия - остров, и этот остров не является непотопляемым. Об этом пишет РИА «Новости».
Важно отметить, что бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, высказал мнение о возможности захвата Крыма Украиной. Затулин считает, что такие заявления отражают английский шовинизм, который по-прежнему пронизывает общество. Он полагает, что это объясняет постоянный интерес Джонсона и других английских адмиралов к Крыму, Черному морю и Севастополю.

Затулин также подчеркнул, что военная помощь, которую Великобритания предоставляет Украине, и высказывания о захвате Крыма имеют не только политическое, но и историческое значение. Он сравнил Крым с непотопляемым авианосцем, в то время как все авианосцы Великобритании, включая сам остров, являются потопляемыми.

Затулин считает, что Британия, как островное государство по-прежнему хочет править морями, поэтому так сильно интересуется Крымом.

В конце февраля Джонсона раскритиковали за резкий выпад в сторону Владимира Путина. Экс-премьер сказал главе российского государства «убираться к черту с Украины».

Читайте также:

Великобритания объявила о скорых поставках помощи на Украину

Джон Хили: Великобритания не сможет противостоять России в потенциальной войне

Великобритания готовит своих солдат к позиционной войне из-за Украины
#крым
#министр
#великобритания
#военная украина
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мария Захарова подвергла критике заявление греческого премьера о России
08 марта 2024, 08:07

Фото: iStock/RobertBreitpaul

Мария Захарова отреагировала на заявление греческого премьера, который назвал Россию «врагом Европы». Выступление политика транслировало греческое телевидение ERT.
Недавние заявления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о поддержке Украины и его описания России как «врага Европы» вызвали реакцию официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. В своем Telegram-канале она отметила, что Россия никогда не запугивала ни Грецию, ни какие-либо другие страны.

Захарова также напомнила о важности сохранения памяти о греческом движении Сопротивления, а также о том, что композитор Микис Теодоракис, чьи произведения она изучала в школе, также был «врагом нацистской Европы».

«Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — написала Захарова в мессенджере.
7 марта Мицотакис во время выступления на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию «врагом Европы» и сказал, что Греция будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.

Премьер заметил, что Греция важна для суверенитета Европы и вносит большой вклад в Североатлантический альян, а также добавил, чтобы прочие страны стремились к отчислению денег на военные нужды ​НАТО в размере 2%.от бюджетов.

Читайте также:

Греция обвинила Россию в ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе

Греция собирается расторгнуть оборонный контракт с Россией

Греция будет обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16
#греция
#россия
#мария захарова
#мид рф
#заявление
#премьер-министр
#украина
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия нанесла удар по двум базам террористов в Сирии
ВКС России нанесли удар по двум базам террористов в Сирии
08 марта 2024, 03:23

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы России уничтожили в сирийской провинции Идлиб два места базирования террористов, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.
Он уточнил, что удары были нанесены 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль. В результате были ликвидированы более 20 террористов.

Как рассказал Кулить, за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации произошел один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Латакия. Жертвой обстрела стал один сирийский военнослужащий.

28 января при помощи беспилотника был нанесен удар по базе американских военных на границе Иордании и Сирии. Тогда в результате атаки погибли три человека, пострадали — более 30. Президент США Джо Байден пообещал ответить на атаку.

Читайте также:

Минобороны Сирии: Жертвами авиаударов США стали военные и мирные жители

Военную базу США на востоке Сирии атаковали ракетами

Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке
#вкс
#обстрел
#рф
#сирия
#террористы
#терроризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили об оторванности Байдена от жизни
Сенатор Бритт: будущее США под угрозой из-за оторванности Байдена от жизни
07 марта 2024, 23:47

Фото: iStock/rarrarorro

Сенатор Республиканской партии Кэйти Бритт прокомментировала итоги выступления президента США Джо Байдена перед Конгрессом в интервью журналу Punchbowl.
Бритт обвинила Байдена в отрыве от жизни и подчеркнула, что американский лидер выбился из колеи.

«Последствия ставят под угрозу будущее Америки», – заявила она.

Ранее сообщалось, что Джозеф Байден планирует отправить Киеву 200 миллионов долларов из бюджета армии США.

Читайте также:

Байден собрался занять у военных миллиарды для помощи ВСУ

«Ощутили запах крови»: стало известно, зачем республиканцы блокируют финансирование Киева

Администрация Байдена готова запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины
#сша
#джозеф байден
#конгресс сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Yle: финский Виролахти может исчезнуть из-за закрытия границы с Россией
07 марта 2024, 23:35

Фото: iStock/naumoid

В Финляндии сообщили о возможном исчезновении муниципалитета Виролахти из-за закрытия границы с РФ.
Закрытие границы с Россией стало настоящим приговором для Виролахти. Сейчас по главной трассе муниципалитета за час проезжает всего несколько машин, раньше дела обстояли иначе.

Одним из способов сохранения муниципалитета предполагается его объединение с городом Хамина. Однако это, по словам руководителя департамента министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, не решит все проблемы муниципального образования.

Сейчас в Виролахти проживают 3 тысячи жителей. Решение об объединении с городом Хамина будет обсуждаться в мае 2024 года.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

Читайте также:

Финляндия планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Политолог Мухин раскрыл, как Финляндия разрушила отношения с Россией

RCD: Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ
#финляндия
#мид рф
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский провел встречу с главой Минобороны Великобритании
Зеленский поделился деталями встречи с главой Минобороны Великобритании Шаппсом
07 марта 2024, 23:33

Фото: iStockOleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о встрече с главой министерства обороны Великобритании Грантом Шаппсом. По словам Зеленского, обсуждалось назначение бывшего командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Зарудного послом в Лондоне и дальнобойные возможности украинских войск.
«Обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах», – заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что одной из тем его встречи с Шапсом было совместное производство вооружений.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что назначение Залужного в Лондоне для России не имеет значения.

Читайте также:

Песков высказался относительно назначения Залужного послом Украины в Лондоне

Бывший главком ВСУ Залужный назначен послом Украины в Великобритании

Зеленский подписал указ о демобилизации срочников в апреле – мае 2024 года
#украина
#владимир зеленский
#великобритания
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле расценили высказывания Макрона как попытку вовлечения Франции в конфликт на Украине
Песков: Макрон все больше вовлекает Францию в конфликт на Украине
07 марта 2024, 23:01

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», что заявления президента Франции Эммануэля Макрона являются попыткой еще больше вовлечь его страну в конфликт на Украине.
«Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков считает, что такие действия противоречат интересам Франции. Он обратил внимание на противоречивые заявления, звучащие из Парижа в последние дни.

Так, с одной стороны, президент Макрон начал обсуждать возможность отправки войск на Украину, с другой – министр иностранных дел Франции категорически отверг это. Представитель Кремля отметил, что как во Франции, так и в Европе идет активная дискуссия.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для безопасности европейских стран.

Читайте также:

Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»

Франция не планирует отправлять войска на Украину, заявил Макрон

Макрон продолжает топить себя, рассуждая на тему отправки войск на Украину
#дмитрий песков
#россия
#кремль
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Совет Безопасности ООН проведет 8 марта заседание по Украине
07 марта 2024, 22:51

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заседание СБ ООН по украинской тематике состоится завтра. Об этом сообщает пресс-служба всемирной организации.
Встреча состоится в пятницу, 8 марта, в 23.00 по московскому времени. Она назначена по запросу Украины при поддержке западных стран. Темой заседания обозначено «поддержание мира и безопасности».

Причиной заседания стала ситуация с недавними ударами по Одессе, когда в этом городе с визитом находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Киев просит, чтобы генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с докладом по данному инциденту.

Министерство обороны России ранее сообщало, что Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы.

Читайте также:

Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции

Премьер-министр Греции назвал Россию «врагом» Европы

«Не только слышал, но и видел». Зеленский рассказал о взрыве рядом с кортежем в Одессе
#одесса
#оон
#россия
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков высказался относительно назначения Залужного послом Украины в Лондоне
Песков: Для России назначение Залужного послом в Лондоне не имеет значения
07 марта 2024, 22:04

Фото: сайт Кремля

Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для России. Об этом заявил Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков считает, что на внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации данное назначение не повлияет никаким образом.

Интересно также высказывание депутата Государственной думы РФ Алексея Чепа по поводу назначения Залужного. Депутат уверен, что таким образом действующий президент Украины решает вопрос внутренней конкуренции на политической арене страны. По недавним опросам украинских граждан стало ясно, что они готовы отдать свои голоса за Валерия Залужного в случае проведения президентских выборов на Украине в ближайшее время.

Популярность экс-главкома ВСУ вынудила Зеленского найти для него другой пост.

При этом мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что «убрать Залужного с поста главнокомандующего ВСУ было огромной ошибкой».

Читайте также:

Бывший главком ВСУ Залужный назначен послом Украины в Великобритании

Зеленский подписал указ о демобилизации срочников в апреле – мае 2024 года

Кличко назвал решение Зеленского об отстранении Залужного ошибкой
#владимир зеленский
#валерий залужный
#дмитрий песков
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф