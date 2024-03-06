Захарова назвала законные цели ВС РФ в Европе при возможном конфликте с НАТО

Фото: пресс-служба МИД РФ
Появление американского ядерного оружия на севере Европы ни в коей мере не укрепит безопасность размещающих это оружие стран. Ведь в случае прямого конфликта России с НАТО ядерные объекты будут законными целями Вооружённых сил РФ.
Об этом на брифинге сказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявление президента Финляндии Александера Стубба о том, что его стране «необходимо иметь силы ядерного сдерживания».
Она также добавила, что другим странам континента стоит это учитывать при обсуждении размещения у себя американских ядерных ракет. При появлении ядерного оружия в Северной Европе безопасность стран региона не усилится, а, напротив, сильно пострадает, заключила Мария Захарова.
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«Не нужно быть великим стратегом, чтобы понимать, что такие объекты являются источником повышенной угрозы, следовательно становятся законными и первоочередными целями при военном столкновении России с Североатлантическим альянсом. Их размещение не будет способствовать безопасности, а станет для страны источником дополнительной угрозы», — подчеркнула российский дипломат.
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Александр Бойцов