Захарова назвала Зеленского монстром Запада
Западные страны сами создали угрозу в лице Владимира Зеленского, и теперь он обращает свою агрессию против них. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, выращенный западными странами «монстр» теперь «дышит им в затылок», и они охвачены ужасом от понимания краха своей концепции «поставить Россию на место».
Представитель МИД добавила, что Запад, «загнав себя в угол собственной глупости и лжи», свернул все контакты и теперь боится объясняться с собственным населением. По ее наблюдениям, он стал менять риторику, все реже называя Зеленского «борцом за демократию» и все чаще обращая внимание на коррупцию и внутренние проблемы в Украине.
Захарова призвала западные общества «проснуться» и осознать последствия своих решений.
Читайте также: