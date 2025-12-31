31 декабря 2025, 13:20

Захарова: Запад сам создал угрозу в лице Зеленского

Владимир Зеленский

Западные страны сами создали угрозу в лице Владимира Зеленского, и теперь он обращает свою агрессию против них. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.