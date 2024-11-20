Захарова назвала желание Макрона пожать руку Лаврову политикой «двух стульев»

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Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 в Бразилии является политикой «двух стульев». Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, об этом она сказала в эфире радио «Sputnik».
«Сергей Викторович ответил, как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», — заявила Захарова.
Она отметила, что лично стала свидетелем, как Макрон совершил стремительный «нырок» в сторону Лаврова.
Накануне стало известно, что Макрон пожал руку Лаврову на саммите «Большой двадцатки». Французский лидер разыскал российского министра и пожал ему руку. Однако, несмотря на это, в кулуарах саммита Макрон поддержал решение США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS по территориям вглубь РФ.
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Элина Позднякова