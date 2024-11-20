Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Захарова назвала желание Макрона пожать руку Лаврову политикой «двух стульев»

Захарова назвала желание Макрона пожать руку Лаврову политикой «двух стульев»

Фото: iStock/Stockyme

Фото: iStock/Stockyme

Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 в Бразилии является политикой «двух стульев». Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, об этом она сказала в эфире радио «Sputnik».
«Сергей Викторович ответил, как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», — заявила Захарова.

Она отметила, что лично стала свидетелем, как Макрон совершил стремительный «нырок» в сторону Лаврова.



Накануне стало известно, что Макрон пожал руку Лаврову на саммите «Большой двадцатки». Французский лидер разыскал российского министра и пожал ему руку. Однако, несмотря на это, в кулуарах саммита Макрон поддержал решение США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS по территориям вглубь РФ.

Читайте также:

Лавров подтвердил, что Макрон пожал ему руку на саммите G20

Лавров: подготовка ВСУ во Франции говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт

Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель
#сша
#подготовка
#лидер
#люди
#дипломат
#ес
#всу
#макрон
#лавров
#захарова
#рф
В США раскрыли планы Трампа по санкциям против России
ТАСС: Трамп может смягчить санкции против России при урегулировании на Украине
20 ноября 2024, 08:47

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Избранный президент США Дональд Трамп может отменить или ослабить часть санкций против РФ, если конфликт на Украине будет урегулирован. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель переходной команды будущего американского лидера.
Он отметил, что администрация Трампа намерена использовать гибкий подход, сочетая «кнуты и пряники» в отношениях с Москвой и Киевом. По его словам, новый глава американского государства не собирается действовать однобоко, ориентируясь только на Россию.

Собеседник агентства заключил, что Трамп может попытаться провести переговоры напрямую с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, «минуя Госдепартамент» США.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года. На выборах 5 ноября текущего года он одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже занимал пост президента Соединенных Штатов в 2017-2021 годах.

Читайте также:

В МИД призвали снимать односторонние санкции

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России к 2025 году

Критик Украины, Илон Маск и телеведущий: новый состав администрации Трампа, прогноз отношений США и РФ
#сша
#мид
#прогноз
#пост
#администрация
#рф
#илон маск
#трамп
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Бразилии разозлил лидеров ЕС своим шагом на G20
Reuters: в ЕС остались недовольны решением да Силвы на G20 по Украине
20 ноября 2024, 07:39

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Представители стран Европы оказались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не тратить много времени на обсуждение конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатов.
«Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — говорится в сообщении.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон был недоволен подобным шагом. По его мнению, «текст бы только выиграл», если бы «был более откровенным» в отношении украинского конфликта. Он заявил, что президент Бразилии завершил коммюнике, что не соответствовало ожидаемой позиции.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц назвал разногласия среди участников саммита по поводу текста «отличительной чертой времени в меняющемся мире».

Агентство отмечает, что Бразилия приняла коммюнике в спешном порядке для того, чтобы успеть сформировать документ к окончанию саммита.

Читайте также:

Макрон призвал Путина к деэскалации конфликта на Украине на саммите G20

Россия согласилась с пунктом декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине

Politico: участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа
#президент
#g20
#бразилия
#макрон
#шольц
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон призвал Путина к деэскалации конфликта на Украине на саммите G20
20 ноября 2024, 05:15

Эмманюэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, призвал Россию к участию в «коллективной деэскалации» конфликта на Украине, передает РИА Новости.
«Я призываю президента Владимира Путина к здравому смыслу и к выполняемым им обязанностям — соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — заявил Макрон.
Трансляцию его выступления вёл Елисейский дворец.

Во вторник Россия обновила свою ядерную доктрину. В указе президента РФ указано, что массированный взлёт средств воздушно-космического нападения, таких как крылатые ракеты и беспилотники, пересекающих границу РФ, может стать условием для применения ядерного оружия.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что США не находятся в состоянии войны с Россией.

Читайте также:

США подтвердили удар американскими дальнобойными ракетами по России

Решение президента Бразилии по Украине вызвало критику Запада

В Эстонии предложили странам Европы отправить свои войска на Украину
#россия
#g20
#оон
#нато
#макрон
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Курьёз в эфире: президент США стал «бен Ладеном»
Телеведущая в Бразилии оговорилась в прямом эфире, назвав Байдена «бен Ладеном»
20 ноября 2024, 04:29

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Бразильская телеведущая Ана Мария Брага оговорилась в эфире, комментируя протокольные мероприятия саммита G20 в Рио-де-Жанейро, и назвала президента США Джо Байдена «бен Ладеном».
Она описывала фотографии лидеров, отметив «нежное рукопожатие с бен Ладеном из США».

Коллега журналистки сразу исправил её, после чего оба рассмеялись и пошутили о сложностях работы в ранних эфирах. Инцидент произошёл во время трансляции с саммита «Большой двадцатки».

Ранее сообщалось, что лидеры стран G20, собравшиеся на саммите в Бразилии, парализованы страхом после победы Дональда Трампа на выборах президента США, но, вопреки ожиданиям, не стали обсуждать или как-либо упоминать его.


Читайте также:

Решение президента Бразилии по Украине вызвало критику Запада

Лавров подтвердил, что Макрон пожал ему руку на саммите G20

Лавров: подготовка ВСУ во Франции говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт
#сша
#g20
#мероприятия
#инцидент
#макрон
#джозеф байден
#бразилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Госдумы раскритиковал заявление Зеленского о «принуждении» РФ к миру
Шеремет: Зеленский продолжает делать абсурдные заявления в адрес России
20 ноября 2024, 03:06

Фото: iStock/sandsun

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление Владимира Зеленского о необходимости принуждения России к «справедливому миру», передает РИА Новости.
Зеленский сделал заявление о «справедливом мире» через силу в своем Telegram-канале, что вызвало резкую реакцию российских политиков.

Шеремет подчеркнул, что подобные высказывания президента Украины не соответствуют реальной ситуации на поле боя.

«Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес России, озвучивая нереалистичные планы», — заявил Шеремет.
По его словам, Зеленский, как военный преступник и террорист, в конечном итоге понесет ответственность за свои действия.

В Кремле 15 ноября напомнили, что Россия неоднократно выражала готовность к переговорам. Президент Владимир Путин летом выступал с мирными инициативами, однако в Москве считают режим Зеленского нелегитимным и предостерегают западных партнеров от поддержки ультимативных заявлений Киева.


Читайте также:

«Не представляешь»: боевик ВСУ обратился к Зеленскому из-за ударов ATACMS по РФ

«Хотят споров в окопах»: Зеленский оценил возможность выборов на Украине

«Прощай»: на Западе высказались о решении Зеленского бить ATACMS по РФ
#россия
#telegram
#режим
#зеленский
#украина
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США подтвердили удар американскими дальнобойными ракетами по России
CNN: США подтвердили использование ATACMS для удара по Брянской области
20 ноября 2024, 01:42

Фото: iStock/rarrarorro

Два американских чиновника подтвердили использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для удара по оружейному арсеналу в Брянской области, сообщает телеканал CNN.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отказался подтвердить факт применения ракет ATACMS в Брянской области.

По данным CNN, речь идет о ракетах американского производства, которые использовались для точечного удара по российскому военному объекту.

Уточняется, что атака была произведена в 1000-й день боевых действий на Украине.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО РФ уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.

Американские СМИ поделились информацией о количестве ракет ATACMS в распоряжении Украины.

Читайте также:

Зеленский сделал заявление об ATACMS

Аналитик оценил возможность ядерного ответа на удары Киева ATACMS по РФ

Лавров об ударах ATACMS по Брянской области: они хотят эскалации
#сми
#владимир зеленский
#атака
#рф
#пво
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Решение президента Бразилии по Украине вызвало критику Запада
Президент Бразилии принял коммюнике G20 без обсуждения Украины
20 ноября 2024, 01:38

Фото: iStock/AlexLMX

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вызвал недовольство представителей европейских стран своим решением досрочно завершить переговоры на саммите G20 и утвердить итоговое коммюнике, не уделяя много времени обсуждению конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — пояснили свою причину для недовольства дипломаты.
По информации Reuters, текст был принят во время завершающего пленарного заседания в понедельник, когда лидеры Франции, Германии и США отсутствовали.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил неудовлетворение таким шагом, заявив, что документ мог быть более откровенным в отношении роли России в конфликте. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что разногласия по тексту отражают перемены в мировом порядке.

Бразильские дипломаты пояснили, что спешка с утверждением итогового документа была вызвана стремлением завершить саммит с коммюнике, несмотря на просьбы европейцев о более жестких формулировках.

Саммит проходил в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября, а российскую делегацию на нем возглавлял глава МИД Сергей Лавров.

​Читайте также:

Лавров подтвердил, что Макрон пожал ему руку на саммите G20

Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель

Россия согласилась с пунктом декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине
#сша
#мид
#g20
#саммит
#макрон
#переговоры
#олаф бразилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американские ​СМИ сообщили о количестве ракет ATACMS в распоряжении Украины
Times: у Киева есть порядка 50 американских ракет ATACMS
20 ноября 2024, 01:00

Фото: iStock/bpawesome

У Киева есть около 50 американских ракет ATACMS, сообщила Британская газета Times.
Точное количество официально не раскрыто, но эксперты полагают, что их запас ограничен. При этом пусковых установок у украинской стороны достаточно, однако ракеты остаются в дефиците из-за ограниченных поставок.

Ранее политический аналитик Николай Стариков напомнил об одном из важных условий применения Россией ядерного оружия, которое заключается в запуске баллистических ракет по ее территории.

В МИД РФ отмечали, что Россия уже прочла статьи в СМИ о решении Вашингтона разрешить Киеву пользоваться ракетами, но официального подтверждения этой информации от Белого Дома не было.

Читайте также:

ВСУ отреагировали на сообщения о применении ракет ATACMS для удара по РФ

Аналитик Ерёмина усомнилась в реализации отправки военных ЕС на Украину

В Астраханской области объявили угрозу атаки БПЛА в Ахтубинском районе
#сша
#сми
#всу
#вооружения
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон заявил об отсутствии войны с РФ на фоне ядерных угроз
Пентагон: мы не воюем с Россией, но эскалация конфликта на совести Москвы
19 ноября 2024, 23:33

Фото: iStock/vadimrysev

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге на вопрос о переменах в политике РФ по ядерному оружию заявила, что США не находятся в состоянии войны с Россией.
«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», — подчеркнула она.
Тем не менее Сингх обвинила Москву в эскалации конфликта вокруг Украины.

Во вторник опубликовали указ президента РФ Владимира Путина, определяющий основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе указано, что массированный взлет средств воздушно-космического нападения, таких как крылатые ракеты и беспилотники, пересекающие границу России, может стать условием для применения ядерного оружия.

Накануне The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по России.

Читайте также:

Стало известно, ответят ли США на обновление ядерной доктрины РФ

Лавров об ударах ATACMS по Брянской области: они хотят эскалации

Reuters: решение США бить ATACMS вглубь РФ не изменит ход украинского конфликта
#сша
#указ
#ракеты
#рф
#пентагон
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате