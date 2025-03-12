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Лавров: поведение Франции и Германии по минским соглашениям было постыдным

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Поведение Франции и Германии после подписанных Парижем и Берлином минских соглашений по Украине постыдно. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
«То, как повели себя французы и немцы, — стыдно», — отметил министр.

По словам Лаврова, лидеры Украины, Франции и Германии, которые подписали минские соглашения по Украине, заявили, что никогда не собирались выполнять договоренности. Глава МИД России добавил, что главная цель Киева, Парижа и Берлина заключалась в накачке Украины оружием.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Кадыров опубликовал видео привала бойцов ВС РФ в газопроводе под Суджей
12 марта 2025, 15:22

Фото: istockphoto/zim286

Видео с российскими военнослужащими, устроившими привал в газопроводе под Суджей, показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На записи можно увидеть довольные лица бойцов, которые не забывают о юморе в военное время.



«Операция была дерзкой, но прежде всего невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу», — сказано в публикации Кадырова.
Командира отряда «Аида» спецназа «Ахмат» глава Чечни назвал настоящим стратегом.

Ранее в Минобороны докладывали, что российские военные сорвали доставку боеприпасов для боевиков ВСУ.

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ВС РФ сорвали перевозку боеприпасов для ВСУ
МО: ВС РФ ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ
12 марта 2025, 15:06

Фото: istockphoto/vladj55

Российские военнослужащие поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для украинских боевиков. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…Нанесено поражение (…) транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах», — пояснили в ведомстве.
По информации МО РФ, противовоздушная оборона сбила три вражеские бомбы JDAM, а также снаряд реактивной системы HIMARS американского производства и 91 дрон.

Ранее сообщалось, какое пожелание бойцам ВС РФ оставили боевики ВСУ.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#вс рф
#минобороны рф
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«Операция ВСУ "Курск" подошла к концу»: ВСУ отступают из Курской области
Рёпке: Операция ВСУ «Курск» подходит к коцу, ВС РФ отбили Суджу
12 марта 2025, 15:04

Фото: iStock/razihusin

ВСУ отступают из Курской области, а украинская операция «Курск» подходит к концу. Об этом пишет военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.
«Вот и все. Спустя семь месяцев и шесть дней операция украинской армии «Курск» подошла к концу. Сегодня утром последний оставшийся город, Суджа, был отбит Россией», — написал Рёпке.

Со ссылкой на боевиков ВСУ, обозреватель также отметил, что отвод украинских войск не был организованным, так как многие украинцы оказались отрезанными. Многих взяли в плен, а некоторые вынуждены были покидать Суджу пешком, так как почти весь транспорт был уничтожен во время отступления.

12 марта российские бойцы установили флаг РФ в центре Суджи Курской области, остатки боевиков ВСУ пытаются спастись бегством.

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#транспорт
#операция
#флаг
#город
#всу
#вс рф
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Сбежавшие из Суджи боевики ВСУ пожелали ВС РФ «научиться воевать»
РВ: боевики ВСУ пожелали бойцам ВС РФ «научиться воевать»
12 марта 2025, 14:52

Фото: istockphoto/N-sky

Сбежавшие из курской Суджи боевики ВСУ пожелали бойцам ВС РФ «научиться воевать», оставив соответствующую надпись в городе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее военный аналитик Ян Гагин сообщал о больших потерях среди украинских боевиков при отступлении из Суджи.

Он добавил, что некоторых боевиков бросило их же командование, поэтому они не успели выйти из Суджи.

По сообщениям российских военкоров, город контролируют ВС РФ.

Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Перед этим, в июне того же года, президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить боевые действия. Киев отклонил предложение.

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Центр Суджи возвращен под контроль ВС России
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#вс рф
#курская область
#новости
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Генштаб ВСУ признал существенное продвижение ВС РФ в Курской области
12 марта 2025, 14:50

Фото: iStock/Evgeny555

Генеральный штаб ВСУ признал существенное продвижение российских сил в Курской области. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Генштаб ВСУ утром опубликовал карты военных действий за 10 и 11 марта в Курской области, где отмечено существенное продвижение бойцов ВС РФ к Судже со стороны Мартыновки. Кроме того, там отмечено и продвижение российских сил к границе с Сумской областью.

Однако успехи российских бойцов в Судже Генштаб ВСУ пока не признает.

12 марта российские бойцы установили российский флаг в центре Суджи.

По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.

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