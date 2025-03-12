Лавров: поведение Франции и Германии по минским соглашениям было постыдным

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Поведение Франции и Германии после подписанных Парижем и Берлином минских соглашений по Украине постыдно. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
«То, как повели себя французы и немцы, — стыдно», — отметил министр.
По словам Лаврова, лидеры Украины, Франции и Германии, которые подписали минские соглашения по Украине, заявили, что никогда не собирались выполнять договоренности. Глава МИД России добавил, что главная цель Киева, Парижа и Берлина заключалась в накачке Украины оружием.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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