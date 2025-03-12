Лавров: поведение Франции и Германии по минским соглашениям было постыдным

Поведение Франции и Германии после подписанных Парижем и Берлином минских соглашений по Украине постыдно. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.