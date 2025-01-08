Захарова высказалась о заявлениях Трампа по Канаде и Гренландии

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложения избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады, напомнила, что он пока не вступил в должность главы государства. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Дипломат призвала рассматривать все заявления Трампа, учитывая то, что пока он говорит не от лица президента США и американского народа. Затем, когда он официально вступит в должность, его заявления будут рассматриваться и оцениваться уже иначе.
Напомним, что после своего избрания на пост главы Соединённых Штатов Трамп неоднократно высказывался о желании присоединить к стране Канаду, Гренландию и Панамский канал.
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Анастасия Чинкова