Захарова напомнила Блинкену о целях СВО после заявления о накачке Украины оружием

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон поставлял оружие Киеву задолго до начала СВО. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что именно поэтому одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины.
Дипломат подчеркнула, что Москва неоднократно на протяжении многих лет говорила о поставках США и Великобритании вооружения Украине, о натовских учениях в акватории Чёрного моря с нарушением границ России, а также об опасном сближении военной авиации с гражданскими самолётами в российском воздушном пространстве.
Признание Блинкена в очередной раз подтвердило эти обвинения и показало важность одной из задач СВО, а именно, демилитаризация Украины и обеспечение безопасности России.
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Анастасия Чинкова