Захарова обозначила цели для ВС РФ в зоне СВО

Западное вооружение, а также любые иностранные наёмники, находящиеся в зоне спецоперации, становятся законной целью для российских военных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Эстонии о возможности отправки войск на помощь Киеву.