Захарова обозначила цели для ВС РФ в зоне СВО

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Западное вооружение, а также любые иностранные наёмники, находящиеся в зоне спецоперации, становятся законной целью для российских военных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Эстонии о возможности отправки войск на помощь Киеву.
«Любое поставляемое нацистскому киевскому режиму оружие рассматривается вооруженными силами Российской Федерации как законная цель, военная цель и подлежит уничтожению. Аналогично, иностранные наемники неизбежно станут целями для российских вооруженных сил», — заявила Захарова.Она подчеркнула, что это касается всех стран, которые отправят своих военных в зону спецоперации для участия в боевых действиях против ВС РФ.
Ранее сообщалось, что советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл объявил, что правительство рассматривает возможность направления военных на Украину.
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Элина Позднякова