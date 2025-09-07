«Как дела, Песков?»: Эрдоган обратился к пресс-секретарю Путина на турецком

07 сентября 2025, 17:18

Эрдоган по-турецки пообщался с Песковым на полях саммита ШОС

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: www.kremlin.ru)

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на турецком языке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на видео журналиста Павла Зарубина.





Эрдоган поприветствовал Пескова и задал ему несколько вопросов.

«Песков! Как дела? Хорошо?» — спросил Эрдоган по-турецки.