«Как дела, Песков?»: Эрдоган обратился к пресс-секретарю Путина на турецком
Эрдоган по-турецки пообщался с Песковым на полях саммита ШОС
Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на турецком языке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на видео журналиста Павла Зарубина.
Эрдоган поприветствовал Пескова и задал ему несколько вопросов.
«Песков! Как дела? Хорошо?» — спросил Эрдоган по-турецки.Песков свободно поддержал диалог, поскольку владеет языком в совершенстве. Такой навык объясняется его профессиональной биографией: до назначения на пост пресс-секретаря Дмитрий Сергеевич около десяти лет работал в дипломатических представительствах России в Турции.
