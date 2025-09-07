Достижения.рф

«Как дела, Песков?»: Эрдоган обратился к пресс-секретарю Путина на турецком

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: www.kremlin.ru)

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на турецком языке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на видео журналиста Павла Зарубина.



Эрдоган поприветствовал Пескова и задал ему несколько вопросов.

«Песков! Как дела? Хорошо?» — спросил Эрдоган по-турецки.
Песков свободно поддержал диалог, поскольку владеет языком в совершенстве. Такой навык объясняется его профессиональной биографией: до назначения на пост пресс-секретаря Дмитрий Сергеевич около десяти лет работал в дипломатических представительствах России в Турции.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о предпочтениях Путина в кино. Песков отметил, что российский лидер не читает книги и не смотрит фильмы о себе, так как не хочет тратить на это время.
Ольга Щелокова

