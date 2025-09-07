В Венгрии прокомментировали поставки нефти из РФ по нефтепроводу «Дружба»

07 сентября 2025, 17:13

В МИД Венгрии заявили, что удары ВСУ не повлияли на работу нефтепровода «Дружба»

Фото: iStock/kodda

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» продолжаются в обычном режиме. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто написал в соцсети X.