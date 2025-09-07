В Венгрии прокомментировали поставки нефти из РФ по нефтепроводу «Дружба»
Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» продолжаются в обычном режиме. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто написал в соцсети X.
Ночная атака на российские энергетические объекты не повлияла на работу нефтепровода «Дружба» и не нарушила поставки нефти в Венгрию, подчеркнул политик. Так Сийярто прокомментировал ночные удары ВСУ по трубопроводу.
Ранее стало известно, что Киев рискует испортить отношения с США из-за ударов по «Дружбе». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
В августе украинцы осуществили по меньшей мере три атаки на нефтепровод «Дружба», что привело к временным перебоям в поставках нефти в Венгрию и Словакию. Одна из таких атак произошла в ночь на 22 августа.
