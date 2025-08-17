Захарова обвинила Макрона в «низком вранье» о Путине и России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет мира и предлагает Украине лишь капитуляцию. С критикой в адрес французского лидера дипломат выступила в своем Telegram-канале.
Захарова написала, что Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений.
По ее словам, именно Франция, наряду с другими западными странами, с самого начала конфликта подталкивала Киев к деструктивным шагам, подрывающим безопасность и мир в регионе.
Захарова подчеркнула, что к числу таких политиков относится и сам Эммануэль Макрон.
Ранее французский президент в интервью Le Figaro заявил, что Россия якобы не заинтересована в мирном урегулировании и добивается от Украины только капитуляции. Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны Москвы, которая настаивает на своей готовности к переговорам, но на условиях, учитывающих «реалии на земле».
