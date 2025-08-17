Захарова обвинила Макрона в «низком вранье» о Путине и России

17 августа 2025, 21:29

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет мира и предлагает Украине лишь капитуляцию. С критикой в адрес французского лидера дипломат выступила в своем Telegram-канале.