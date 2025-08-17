Макрон допустил признание Украиной утраты части территорий по мирному договору
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может признать военную утрату части своих территорий в рамках возможного перемирия или заключения мирного договора.
По словам французского лидера, подобный шаг не будет означать признание суверенитета другой страны над этими регионами, но станет «очень серьёзной уступкой».
Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможных компромиссов между Киевом и Москвой. Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Россия якобы готова отказаться от наступления в ряде областей Украины в обмен на территориальные уступки со стороны Киева.
По его словам, Москва согласилась «не захватывать всю Украину целиком», если Киев пойдет на уступки в отношении части контролируемых Россией регионов. СМИ предполагают, что под возможными компромиссами с российской стороны имеются в виду Харьковская, Днепропетровская, Сумская, а также контролируемые украинскими войсками районы Херсонской и Запорожской областей.
