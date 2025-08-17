Зеленский согласился обсудить с Путиным и Трампом территориальные вопросы
Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы на совместной трёхсторонней встрече с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС.
В ходе брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен глава киевского режима подчеркнул, что территориальный вопрос должен обсуждаться исключительно главами Украины и России при участии США.
Ранее Зеленский отказывался от любых территориальных уступок ради мира, ссылаясь на Конституцию Украины.
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф также подтвердил, что вопрос территорий станет одной из главных тем на предстоящей встрече. При этом Зеленский, по его словам, отверг любую возможность вывода украинских войск с подконтрольных территорий Донбасса.
