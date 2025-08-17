Зеленский согласился обсудить с Путиным и Трампом территориальные вопросы

17 августа 2025, 21:12

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы на совместной трёхсторонней встрече с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС.