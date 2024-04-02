Захарова обвинила МОК в преступном сговоре с Киевом

Фото: сайт МИД РФ
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вступил в преступный сговор с Украиной. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, прежде глава МОК заявил, что создана специальная комиссия, в которую входят представители из Украины, которая наблюдает за высказыванием российских спортсменов в социальных сетях и СМИ.
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Анастасия Хохлова