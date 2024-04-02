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Захарова обвинила МОК в преступном сговоре с Киевом

Мария Захарова обвинила главу МОК Томаса Баха в преступном сговоре с Украиной
02 апреля 2024, 17:17
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вступил в преступный сговор с Украиной. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она пояснила, что на такой сговор Бах мог пойти для того, чтобы отстранить сильных конкурентов в лице российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Напомним, прежде глава МОК заявил, что создана специальная комиссия, в которую входят представители из Украины, которая наблюдает за высказыванием российских спортсменов в социальных сетях и СМИ.

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В США предложили неожиданный шаг по Украине
Профессор Миршаймер: НАТО необходимо разорвать отношения с Украиной ради мира
02 апреля 2024, 18:13

Фото: iStock/ RomanBabakin

Североатлантический альянс должен завершить все свои связи с Украиной в целях разрешения конфликта с Россией, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
«Необходимо прекратить связи Запада с Украиной в области безопасности. Просто сказать, что Украина не будет членом НАТО, недостаточно; необходимо полностью прекратить безопасностные отношения с Украиной», — подчеркнул он.
Миршаймер также отметил, что Запад должен поощрять Украину к мирным переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую потерю территорий, и НАТО должен прекратить поддерживать идею вступления Киева в альянс.

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Нетаньяху признал удар Израиля по мирным людям в Газе
02 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией 2 апреля, признал факт удара по мирным людям в Газе.
Речь идет об ударе по автомобилю гуманитарной организации World Central Kitchen. Армия обороны Израиля выразила соболезнования пострадавшим и пообещала провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

Нетаньяху сообщил, что «на войне такое бывает», но заверил, что израильская сторона намерена досконально расследовать данный инцидент.

«Мы находимся в контакте с правительствами и сделаем всё, чтобы подобное не повторилось», — заявил премьер.
Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения по доставке в Газу гуманитарной помощи.

При этом вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. В МИД РФ высказали решительное осуждение подобным действиям и потребовали от мировой общественности дать соответсвующую правовую оценку ситуации.

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Киев считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов
#израиль
#армия
#удар
#биньямин нетаньяху
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В МИД Франции назвали атаки Украины по НПЗ в России легитимными мерами
Министр Сежурне: Киев атакует НПЗ в РФ в рамках легитимной обороны
02 апреля 2024, 17:51

Фото: iStock/SimonLukas

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты в России, заявил, что Киев действует в рамках легитимной обороны. Слова политика приводит РИА Новости.
Министр считает, что таким образом Украина пытается ослабить российскую сторону и оснащение армии сырьем.

«Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны», – сообщил Стефан Сежурне на пресс-конференции.
В марте текущего года украинские БПЛА атаковали сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала подобные атаки террористическими.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, что считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов украинских сил.

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#украина
#россия
#нпз
#атака
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Блинкен: США не поддерживают удары Киева по территории России
02 апреля 2024, 17:35

Фото: istockphoto/rarrarorro

Администрация Белого дома не поддерживает атаки Украины объектов на территории России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.
Об этом он сказал, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне по итогам их встречи в Париже. Глава французского внешнеполитического ведомства в свою очередь заявил, что атакуя нефтяные объекты на территории России Киев действует «в рамках легитимной самообороны».

На встрече американского госсекретаря и главы МИД Франции обсуждались меры по предотвращению передачи России вооружений и материалов для её оборонно-промышленного комплекса со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи. По словам Блинкена, это представляет собой угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности в целом.

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#мид
#меры
#киев
#сша
#россия
#китай
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Военэксперт Подопригора объяснил позицию Турции к связи Армении с НАТО
02 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Военный эксперт Борис Подопригора выразил уверенность в том, что Турции негативно воспримет развитие взаимоотношений между Арменией и НАТО.
По его словам, именно это и останавливает Ереван разрушить связи с Москвой и примкнуть к альянсу хотя бы частично.

«Что значит примкнуть к Западу? Вступить в отношения с НАТО, необязательно в полном объёме. Но соседство Армении с Турцией сразу же ставит массу вопросом: а как на это отреагирует, что это будет означать с учётом исторически непростых отношений Еревана и Анкары. Я бы ещё сюда добавил очень непростой фактор Ирана», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru специалист.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял, что Ереван стремится углублять отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, которые являются основными партнёрами страны.

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#нато
#турция
#армения
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На Украине уволили предлагавшую взорвать Крымский мост замглавы МИД Джапарову
02 апреля 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Кабинет министров Украины уволил со своего поста первого заместителя министра иностранных дел Эмину Джапарову. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
В феврале нынешнего года Джапарова заявила о своём желании уничтожить Крымский мост, а также переименовать города полуострова в их крымско-татарские названия. В частности, она предлагала документально зафиксировать названия Акмесджит вместо Симферополя, Кефе вместо Феодосии, Эски-Кырым вместо Старого Крыма.

В своём телеграм-канале Мельничук не сообщил о причинах увольнения замминистра, ограничившись констатацией кадровых изменений. Джапарова также считала невозможным окончание конфликта на Украине без участия Китая с учётом его статуса постоянного члена Совета безопасности ООН и статус крупнейшей экономической державы.

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#сво
#украина
#мид
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Шойгу раскрыл нового командующего Черноморским флотом
Новым главкомом ВМФ России назначили Александра Моисеева
02 апреля 2024, 15:59

Фото: сайт Кремля

Новым главкомом ВМФ России назначен Александр Моисеев. Об этом глава Минобороны РФ сообщил на совещании.
Также он сообщил, что командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов, командующим Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук. Шойгу подчеркнул, что назначенные на руководящие посты офицеры берут на свои плечи огромную ответственность. Он также выразил надежду на то, что с поставленными задачами военачальники безукоризненно справятся.

Прежде сообщалось, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр». Он выразил военнослужащему слова благодарности и пожелал успехов в дальнейшем прохождении военной службы.

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#сво
#вмф
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Путин дал МВД установки по миграционной политике после теракта в «Крокусе»
02 апреля 2024, 15:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил МВД обновить подходы к миграционной политике. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии МВД.
Глава государства указал на необходимость сохранения межнационального мира, однако отметил, что безопасность общества и государства должны быть обеспечены.

Президент назвал нелегальную миграцию идеальной средой для совершения преступлений, поэтому такое явление нужно пресекать.

Владимир Путин добавил, что обстоятельства преступления в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжают выясняться, устанавливаются организаторы теракта.

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#безопасность
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Путин: недоброжелатели России пытались доразвалить её после распада СССР
02 апреля 2024, 15:46

Фото: сайт Кремля

Со времён распада СССР недоброжелатели РФ хотели её развалить и подчинить своим интересам. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии МВД.
«Россия находится, как известно, в сложном периоде своей истории, это всем понятно, всем ясно. После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось. Развалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию», — заявил глава государства.

Он отметил, что недоброжелатели также хотели подчинить своим интересам всё то, что должно было остаться после развала СССР.

На этом же мероприятии Путин пообещал, что РФ выявит всех заказчиков теракта в «Крокус сити холле». Президент также считает, что заказчики теракта в Подмосковье пытались таким образом расколоть Россию и спровоцировать рознь. При этом Путин подчеркнул, что в России нельзя допустить рост ксенофобии и исламофобии.

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