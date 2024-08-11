ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС, началось возгорание

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Обстрел Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал причиной пожара на объекте системы охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет», – сообщил Балицкий.
Глава региона подчеркнул, что уровень радиации вокруг станции и Энергодара в норме. Он также призвал местных жителей к сохранению спокойствия и сообщил, что что сотрудники МЧС ликвидируют очаги возгорания.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ситуация с физической и ядерной безопасностью на ЗАЭС сложная.
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