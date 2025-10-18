Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с предложением работы
Депутат Немкин: Мошенники обещают нанять на работу и просят выслать им копию паспорта
Мошенники активно предлагают соискателям фиктивную работу или стажировку, чтобы получить их личные документы. О новой схеме обмана сообщил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин.
Особую опасность представляют вакансии с высокой зарплатой без требований к опыту. Немкин рекомендует тщательно проверять работодателей перед передачей какой-либо информации. Следует искать отзывы о компании, проверять ее официальный сайт и юридический адрес.
«Правоохранительные органы и онлайн-платформы совместно разрабатывают инструменты для блокировки подозрительных вакансий и защиты пользователей. Однако главная линия защиты всегда остается за самими соискателями и их внимательностью», — отметил Немкин.
Парламентарий уточнил, что преступники используют несколько методов выманивания данных. Чаще всего аферисты предлагают предоплату за обучение или оформление документов, создавая видимость легальности.
Злоумышленники также просят прислать копии паспорта, ИНН, СНИЛС и даже реквизиты банковских карт под предлогом оформления трудового договора. В реальности эта информация поможет им обокрасть жертву.
Более того, мошенники всегда торопят россиян с подписанием документов, требуют быстрее оплатить «обязательные сборы». Важно помнить, что законопослушные работодатели никогда возьмут денег за трудоустройство или стажировку.