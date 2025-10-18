Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с предложением работы

18 октября 2025, 03:45

Депутат Немкин: Мошенники обещают нанять на работу и просят выслать им копию паспорта

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мошенники активно предлагают соискателям фиктивную работу или стажировку, чтобы получить их личные документы. О новой схеме обмана сообщил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин.





Особую опасность представляют вакансии с высокой зарплатой без требований к опыту. Немкин рекомендует тщательно проверять работодателей перед передачей какой-либо информации. Следует искать отзывы о компании, проверять ее официальный сайт и юридический адрес.





«Правоохранительные органы и онлайн-платформы совместно разрабатывают инструменты для блокировки подозрительных вакансий и защиты пользователей. Однако главная линия защиты всегда остается за самими соискателями и их внимательностью», — отметил Немкин.