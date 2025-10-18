Четверо пострадавших при взрыве на «Авангарде» в Стерлитамаке остаются в больнице

18 октября 2025, 00:38

Фото: iStock/sudok1

Четыре человека до сих пор находятся в медицинском учреждении после взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.