Четверо пострадавших при взрыве на «Авангарде» в Стерлитамаке остаются в больнице

Четыре человека до сих пор находятся в медицинском учреждении после взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.



По его словам, из восьми пострадавших четверо уже ушли домой, но столько же пока остаются в больнице.

Напомним, что ЧП в цехе на предприятии «Авангард» случилось вечером 17 октября. Предварительно, эпицентр взрыва располагался на технологической установке. Она производила нитроцеллюлозу — вещество, которое применяют для изготовления лаков и пластмасс.

Есть подозрения, что причиной детонации стало нарушение работниками цеха правил техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на станции Сергач Горьковской железной дороги столкнулись грузовой и хозяйственный поезда. Это привело к сходу нескольких вагонов с рельсов.

