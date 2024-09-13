Захарова объяснила назначение Зейналовой послом России на Маврикии

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила назначение ведущей телеканала НТВ Ирады Зейналовой послом РФ в Маврикии. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
В пятницу президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.
Захарова рассказала, что ей поступило много вопросов о том, как телеведущую могли назначить дипломатом. Представитель МИД отметила, что Зейналова является журналистом-международником, автором аналитической программы. И помимо этого у неё есть второе высшее образование Дипакадемии МИД РФ, которую она окончила с красным дипломом.
В заключение Захарова отметила, что случаи становления журналистов дипломатами нередки, это довольно распространённое явление.
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Захарова рассказала, что ей поступило много вопросов о том, как телеведущую могли назначить дипломатом. Представитель МИД отметила, что Зейналова является журналистом-международником, автором аналитической программы. И помимо этого у неё есть второе высшее образование Дипакадемии МИД РФ, которую она окончила с красным дипломом.
В заключение Захарова отметила, что случаи становления журналистов дипломатами нередки, это довольно распространённое явление.
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Анастасия Чинкова