Зеленский раскрыл подробности конфликта с Залужным

Фото: Сайт Кремля
Глава Украины Владимир Зеленский, в ходе пресс-конференции, ответил на вопрос о конфликте с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным.
«Зачем кому-то помогать развивать эту тему. У нас рабочие отношения с Залужным. Есть ряд вопросов. Это сложный вопрос. Что-то было, чего-то не было. Я планирую работать (с Залужным дальше), жду решений по поводу мобилизации, жду конкретных дел на поле боя», - прокомментировал ситуацию Зеленский.При этом, ранее Залужный, в интервью изданию «Украинская правда», раскритиковал массовое увольнение военкомов, которое летом учинил Владимир Зеленский. По словам главкома, именно это повлияло на тотальный провал планов по мобилизации, и, соответственно, на поражения ВСУ на линии боевого соприкосновения.
Читайте также:
Главком ВСУ Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов
«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой
«Нас не приглашают»: Зеленский высказался о судьбе Украины
Евгения Парфентьева