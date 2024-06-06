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Захарова объяснила заявление Путина о поставках оружия в другие страны

06 июня 2024, 20:28
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента России Владимира Путина о поставках оружия в другие страны подразумевают под собой ответ Западу, который не прекращает наращивания своего вооружения.


«С одной стороны, коллективный Запад говорит о мирных инициативах, придумывает некие конференции, изобретает псевдоформулы, а с другой — наращивает милитаризацию во всех смыслах этого слова. От поставок вооружения киевскому режиму и, самое чудовищное, буквально натравливания его на совершение террористических актов», — приводит NEWS.ru слова Захаровой.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры на введение властями Литвы запрета на импорт из России ряда сельскохозяйственных продуктов.

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#меры
#запад
#вооружения
Молдавия стягивает военную технику к границе Приднестровья
ОКК: Молдавия стягивает военную технику на полигон около границы Приднестровья
06 июня 2024, 20:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Молдавская военная техника следует на полигон вблизи границы с Приднестровьем. Об этом сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.
По его словам, в СМИ и соцсетях активно размещаются кадры, на которых видно движение молдавской техники в сторону полигона у населённого пункта Бульбоака в Молдавии.

В Приднестровье понимают, что такие действия угрожают безопасности республики. Об этом также важно помнить в рамках миротворческой операции, поскольку безопасность обеспечивается как внутри зоны, так и снаружи.

Беляков отметил, что контрольная комиссия постоянно поднимает вопросы о нахождении молдавской военной техники у границ республики и проведении учений с личным составом армии.

Сопредседатель ОКК подчеркнул, что техника находится у границы практически постоянно. При этом власти Молдавии не дают никаких заявлений по тому поводу.

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#молдавия
#приднестровье
#военная техника
#полигон
#учения
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Генассамблея ООН выбрала пять новых непостоянных членов Совбеза
Генассамблея ООН: Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали войдут в Совбез
06 июня 2024, 20:20

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Генассамблея ООН по результатам тайного голосования избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности организации. Об этом сообщается на сайте ООН.
Так, непостоянными членами Совбеза в 2025-2026 годах объявлены Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали.

Напомним, что всего в Совбез ООН входят 15 стран. При этом каждый год пять непостоянных членов покидают организацию, а пять новых входят.

Для того чтобы стать избранной каждому из пяти государств необходимо было набрать две трети голосов от присутствующих в зале Генассамблеи ООН.

Все выбранные государств, кроме Сомали, были членами Совбеза уже более двух раз. А Сомали выбирали лишь один раз в 1971-1972 годах.

Эти страны начнут работу в Совете с 1 января 2025 года. В настоящее время их места занимают Япония, Швейцария, Мальта, Эквадор и Мозамбик.

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#оон
#страны
#голосование
#совбез
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Захарова заявила о неминуемом ответе России на запрет импорта из Литвы
Захарова: РФ примет ответные меры из-за запрета на импорт из Литвы
06 июня 2024, 20:02

Фото: сайт МИД РФ

Россия примет ответные меры на введение властями Литвы запрета на импорт из России ряда сельскохозяйственных продуктов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой представлен на сайте ведомства.
По её словам, такое решение Литвы говорит о желании властей продолжать деструктивную линию на полный разрыв двусторонних торгово-экономических отношений.

Захарова подчеркнула, что такие решения может быть будут одобрены Западом, но точно не окажут воздействие на Россию и фактически уже разрушенное экономическое взаимодействие между странами.

Представитель МИД добавила, что общая доля Литвы в общем внешнеторговом обороне России составляет всего порядка 0,2%, поэтому принятие подобных решений никак не ударит по российской экономике.

Однако, несмотря на это, Россия всё же примет ответные меры.

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#мария захарова
#мид рф
#литва
#россия
#импорт
#экономика
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Bild опубликовал план Германии на случай войны с РФ и советы населению
06 июня 2024, 19:14

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

План правительства ФРГ для граждан на случай войны с Россией опубликовало немецкое издание Bild. Согласно плану, войска альянса будут перебрасываться на его восточный фланг через всю Германию. Там же будут и силы бундесвера.
В плане прямо сказано, что в случае нападения в один момент и в нескольких местах государство не поможет всем, кто нуждается в этом, поэтому люди должны быть готовы справляться с трудностями самостоятельно.

Также на случай бомбежек в качестве убежища для мирных граждан власти Германии предполагают использовать подвалы, метро и парковки.

Кроме того, руководство страны оставило за собой право на эвакуацию отдельных районов Германии, но разделение семей при этом не допускается. Медики должны быть готовы принять в течение длительного срока большое количество пациентов.

Планом запрещается распускать парламент на время, пока «Германия обороняется». Помимо всего прочего, на время боевых действий страна рискует столкнуться с нехваткой провизии. Следовательно, министерству продовольствия дозволяется ввести нормы на распределение еды, а пшеница, рожь и овес могут храниться правительством в секретных местах.

Также у германского кабмина будет так называемый «аварийный запас» бобовых, сгущенки и риса, чтобы обеспечить гражданам один горячий обед в день. В первую очередь имеются в виду жители крупных городов.

А в заключение власти Германии могут обязать компании производить продукцию только для нужд войны. Если ситуация обострится, в стране обратно введут обязательную службу в армии. Граждан от 18 лет могут заставить трудиться на почте, в пекарнях или же ухаживать за больными.

Накануне глава минобороны Германии Борис Писториус заявлял о необходимости подготовки к возможной войне с РФ к 2029 году.

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#мир
#германия
#россия
#война
#кризис
#новости
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Байден признался, что Путин беспокоит его уже 40 лет
Байден назвал Путина непорядочным человеком, с которым он знаком уже 40 лет
06 июня 2024, 18:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сильно беспокоит главу Соединённых Штатов Джо Байдена, о чём он сам заявил в интервью телеканалу ABC News.
Американский лидер сообщил, что знает Путина уже свыше 40 лет. И все это время российский президент беспокоит его.

Также Байден заявил, что Путин является «непорядочным человеком» и «диктатором», которому необходимо бороться за то, чтобы удерживать свою страну и, одновременно с этим, не прекращать конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что США не стремятся к конфликту с Россией, поскольку Байден не хочет быть ответственным за развязывание Третьей мировой войны.

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#джозеф байден
#владимир путин
#политика
#россия
#сша
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Британский аналитик Меркурис заявил о крахе мирного саммита Зеленского
Меркурис: саммит Зеленского терпит крах из-за отказа стран от участия
06 июня 2024, 17:55

Саммит по Украине в Швейцарии провалится из-за того, что многие государства отказались участвовать в нём. Об этом британский эксперт Александр Меркурис заявил на своём YouTube-канале.
Аналитик подчеркнул, что мирная конференция Владимира Зеленского терпит крах. Присутствовать на ней отказались Китай, Пакистан, ЮАР и Бразилия. Индия явно отправит на мероприятие представителей не самого высокого уровня.

Меркурис отдельно отметил, что в Швейцарию отказался ехать президент США Джо Байден, хотя соединённые Штаты в настоящее время являются ближайшими партнёрами Украины.

Саммит по Украине состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. На данный момент участие подтвердили порядка 80 государств. Россия на конференцию приглашена не была.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял, что России не направили приглашение, поскольку страна в любом случае бы не была допущена до саммита.

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#саммит
#украина
#швейцария
#владимир зеленский
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Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок оружия
NYP: Путин сделал грозное предупреждение Западу о поставляемом оружии
06 июня 2024, 17:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сделал грозное предупреждение западным странам о последствиях поставки дальнобойного оружия Украине. Об этом сообщает газета New York Post.
Отмечается, что предупреждение было сделано после того как США и Германия позволили Украине использовать поставленное ими вооружения для обстрелов территории России.

Путин не исключил возможности отправки российского оружия в регионы, которые могут наносить удары по чувствительным объектам стран, передающих ракеты ВСУ.

Также автор материала подчеркнул, что российский президент намекнул на возможность использования ядерного оружия в случае появления угрозы суверенитету России.

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#владимир путин
#оружие
#поставки
#россия
#украина
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Песков: РФ никому не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного оружия
06 июня 2024, 17:23

Фото: Сайт Кремля

Россия никому не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного оружия. Об этом журналистам в рамках брифинга сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы не обязаны обозначать регионы, куда поставим дальнобойное оружие в ответ на действия Запада на Украине», – сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможности поставок дальнобойного вооружения тем странам, которые являются врагами США, в ответ киевскому режиму на удары оружием Запада по российским территориям.

Россия не единожды заявляла о том, что оружейные поставки украинским неонацистам лишь затягивают конфликт. Более того, такие грузы будут законной целью для российских войск.

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#россия
#кремль
#дмитрий песков
#владимир путин
#новости
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В Подмосковье в этом году расширенный неонатальный скрининг прошли 29 тыс. детей
06 июня 2024, 17:11

Расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала года прошли около 29 тыс. новорождённых. Такой статистикой поделился министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
Всем детям, родившимся в регионе, проводят неонатальный скрининг на 36 патологий. Исследование выполняют в первые дни жизни ребёнка, чтобы на ранней стадии выявить генетические заболевания.
«Такое исследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и начать лечение или диспансерное наблюдение. С начала года были обследованы почти 29 тыс. детей. Врачам удалось выявить у 50 новорождённых генетические заболевания на ранней стадии», – сказал Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Исследование проводят путём забора крови из пятки младенца. Если выявляется отклонение от нормы, с родителями связывается представитель медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

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#младенец
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#неонатальный скрининг
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