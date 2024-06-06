Захарова объяснила заявление Путина о поставках оружия в другие страны

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента России Владимира Путина о поставках оружия в другие страны подразумевают под собой ответ Западу, который не прекращает наращивания своего вооружения.
«С одной стороны, коллективный Запад говорит о мирных инициативах, придумывает некие конференции, изобретает псевдоформулы, а с другой — наращивает милитаризацию во всех смыслах этого слова. От поставок вооружения киевскому режиму и, самое чудовищное, буквально натравливания его на совершение террористических актов», — приводит NEWS.ru слова Захаровой.
Ранее Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры на введение властями Литвы запрета на импорт из России ряда сельскохозяйственных продуктов.
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Мелисса Тимофеева