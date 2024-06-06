Захарова заявила о неминуемом ответе России на запрет импорта из Литвы

Фото: сайт МИД РФ
Россия примет ответные меры на введение властями Литвы запрета на импорт из России ряда сельскохозяйственных продуктов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой представлен на сайте ведомства.
По её словам, такое решение Литвы говорит о желании властей продолжать деструктивную линию на полный разрыв двусторонних торгово-экономических отношений.
Захарова подчеркнула, что такие решения может быть будут одобрены Западом, но точно не окажут воздействие на Россию и фактически уже разрушенное экономическое взаимодействие между странами.
Представитель МИД добавила, что общая доля Литвы в общем внешнеторговом обороне России составляет всего порядка 0,2%, поэтому принятие подобных решений никак не ударит по российской экономике.
Однако, несмотря на это, Россия всё же примет ответные меры.
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Захарова подчеркнула, что такие решения может быть будут одобрены Западом, но точно не окажут воздействие на Россию и фактически уже разрушенное экономическое взаимодействие между странами.
Представитель МИД добавила, что общая доля Литвы в общем внешнеторговом обороне России составляет всего порядка 0,2%, поэтому принятие подобных решений никак не ударит по российской экономике.
Однако, несмотря на это, Россия всё же примет ответные меры.
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Анастасия Чинкова