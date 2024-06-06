Россия ответит Франции, если Париж «тронет наших дипломатов», заявила Захарова

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова протестировала угрозы внешнеполитического ведомства Франции по поводу введения «санкции» в отношении российских дипломатов в Париже. Дипломат предупредила об ответных мерах в своём Телеграм-канале.
До этого МИД Франции пригрозил, что комментарии диппредставительства РФ в Париже по вопросу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов, не останутся без последствий.
Она уточнила, такие угрозы последовали после того, как пресс-секретарь посольства во Франции прокомментировал слова Сергея Лаврова о том, что французские инструктора в случае отправки на Украину станут законной целью для ВС РФ. В свою очередь, представитель посольства заявил, что инструкторы, обучающие украинских военные лучше целиться в русских, станут законной целью — «на войне, как на войне».
Ранее сообщалось, что Париж возмутился из-за предупреждения России о судьбе наёмников на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я тогда еще и вариант Г добавлю: тронут наших дипломатов, получат ответные меры», — написала Захарова.
Она уточнила, такие угрозы последовали после того, как пресс-секретарь посольства во Франции прокомментировал слова Сергея Лаврова о том, что французские инструктора в случае отправки на Украину станут законной целью для ВС РФ. В свою очередь, представитель посольства заявил, что инструкторы, обучающие украинских военные лучше целиться в русских, станут законной целью — «на войне, как на войне».
Ранее сообщалось, что Париж возмутился из-за предупреждения России о судьбе наёмников на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак