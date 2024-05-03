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Захарова: Оружие, поставленное Киеву, уже появляется в других странах

03 мая 2024, 17:23
Фото: Совет Федерации

Фото: Совет Федерации

Оружие, которое Запад поставляет Киеву в рамках военной помощи, уже было замечено в различных других странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приводит ее слова ТАСС.


Она также отметила, что западное оружие «всплывает» там, где совершаются теракты. Таким образом, никто из числа жителей Запада не застрахован от того, что их же оружие может быть направлено против них самих.

Захарова напомнила, что все террористические проекты западных стран заканчивались тем, что террористы, «вскормленные» ими, возвращались обратно.

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#оружие
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#киев
#захарова
Захарова пригрозила Дании ответными мерами за ограничения для российских танкеров
Захарова: Россия примет меры, если Дания ограничит движение российских танкеров
03 мая 2024, 18:02

Фото: сайт МИД РФ

Россия примет жёсткие меры в ответ на возможное введение Данией ограничения на проход российских танкеров через Балтийские проливы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут восприниматься как недружественные шаги, за которыми последуют жесткие ответные меры от российской стороны.

Также Захарова отметила, что любые суда, в том числе и российские, имеют право на свободный и безопасный проход через Балтийские проливы, поэтому любые меры, нарушающие международное право, недопустимы.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собирается включить в 14-й пакет санкций против России ограничения в отношении российского «теневого флота».

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#мария захарова
#мид рф
#россия
#флот
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Экономист Зайнуллин раскрыл, кто пострадает больше от новых санкций против РФ
Экономист Зайнуллин — о пагубном влиянии новых антироссийских санкций на Европу
03 мая 2024, 17:29

Фото: iStock/Zeybart

Кандидат экономических наук, профессор Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что новые антироссийские санкции США скажутся негативно прежде всего на Европе.
В частности, он привёл пример санкций на проект «Арктик СПГ 2», которые по факту являются мерой недобросовестной конкуренции, направленной на поддержание высокого уровня цен на сжиженный природный газ.

«Подобный американский подход к партнёрам, когда, попав в кризис, выплывают за счёт того, что топят своих союзников, описал ещё американский писатель О. Генри фразой «Боливар не вынесет двоих». На фоне отказа Китая снижать своё производства единственный вариант для США поддержать свою экономику — рейдерский захват европейского рынка, разорив конкурентов», — пояснил в беседе с Газета.ру Зайнуллин.

Ранее Министерство Финансов США опубликовало обновленный список антироссийских санкций, касающихся множества физических лиц и организаций.

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#сша
#санкции
#экономика
#европа
#россия
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Депутат Новиков назвал подлостью слова финских политиков о Калининграде
03 мая 2024, 17:17

Фото: iStock/castenoid

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал слова финских политиков, в частности директора Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, о необходимости ограничить доступ РФ к Калининграду полным абсурдом и подлостью.
Кроме этого, парламентарий расценил подобные предложения как вмешательство во внутренние дела нашей страны.

«Когда люди делают такие заявления, они должны понимать меру ответственности. Налицо попытки вмешательства представителей других государств в дела РФ. Калининград — часть нашей территории, и когда есть идеи, связанные с тем, чтобы ограничить связь российских граждан с частью страны, это выглядит абсолютным абсурдом и абсолютной подлостью», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Новиков.

Ранее директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду.

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#калининград
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#политика
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Политолог Станкевич заявил о серьёзном выборе перед Грузией
03 мая 2024, 17:04

Фото: iStock/Denis Kabanov

Политолог Сергей Станкевич заявил, что Грузия сейчас стоит перед серьёзным выбором пути развития: либо попасть под власть Запада, либо развиваться самостоятельно.
По его словам, первый путь развития страну не устраивает.

«Грузия стоит перед серьёзным выбором дальнейшего пути — либо конфронтация по контракту, с Россией и переход в евроатлантическую сферу влияния, либо стратегическая адаптация к реальности. <…> Грузия попыталась интегрироваться в евроатлантическое сообщество, дело дошло до войны и полураспада страны, и продолжать дальше двигаться по этому пути не хочет», — высказал своё мнение в беседе с «Известиями» Станкевич.

Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявлял о том, что США боятся потерять влияние в Грузии из-за закона об иноагентах.

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#сша
#грузия
#мнение
#политолог
#политика
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«Мы просто позоримся»: В США сделали неожиданное заявление о России
Экс-агент ЦРУ Джонсон: США разрушили мировой порядок агрессивным ответом на СВО
03 мая 2024, 16:34

Фото: iStock/rarrarorro

США собственными руками нарушили мировой порядок, который основывается на законах и правилах, агрессивно отреагировав на спецоперацию РФ на Украине. Так считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Наш ответ на военную операцию России на Украине, начавшуюся в 2022 году, положил начало уничтожению международного порядка, который установили Соединенные Штаты. Все разваливается. Выясняется, что Штаты больше не контролируют ситуацию, а Россия и Китай готовятся стать лидерами», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он добавил, что Америка очень старается сохранить свои позиции, однако безуспешно. При этом эксперт напомнил, что Вашингтон не может остановить даже хуситов.

Таким образом, Джонсон считает, что США необходимо изменить свою стратегию на мировой геополитической арене. А в настоящее время страна просто позорится, заключил он.

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Россия ответит сокрушительным ударом в случае атаки на Крымский мост
Захарова: любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал
03 мая 2024, 16:04

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Россия предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — отметила она.

По словам дипломата, ВСУ «уже отметились применением по Крыму тайно полученных американских дальнобойных ракет ATACMS». Она указала, что все выпущенные ракеты были уничтожены. По её словам, в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста. Она напомнила, что правоохранительные органы фиксируют все преступления украинских неонацистов.

Ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Президент Франции заявил, что Париж по-прежнему планирует отправить французские войска на Украину. При этом «авторитет Франции» вынуждает не раскрывать все военные планы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дипломат
#ракеты
#удар
#крым
#мид
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Бразилия сомневается в необходимости мирной конференции по Украине
03 мая 2024, 15:28

Фото: iStock/blinow61

Бразилия усомнилась в необходимости мирной конференции по Украине.
Об этом сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo. Там отмечают, что в окружении президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы к идеи относятся скептически. Власти считают, что встреча окончится безрезультатно из-за того, что конфедерация не пригласила на мероприятие делегацию из РФ.

Кроме этого, сомнения вызваны тем, что конференция организуется по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По мнению властей Бразилии, «формула мира», которую Киев хочет сделать ключевой темой встречи, не имеет будущего. По данным газеты, сам Лула да Силва пока не принял решения относительно участии в конференции.

Ранее российское посольство в Швейцарии назвало конференцию по Украине, которую планируют провести с 15 по 16 июня в Бюргенштоке, бессмысленной, поскольку там не будет российской делегации.

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#бразилия
#украина
#россия
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Россия обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг Украины, заявили в Кремле
Песков: РФ обеспокоена нагнетанием напряжённости из-за конфликта на Украине
03 мая 2024, 15:16

Фото: iStock/ffikretow

Россия обеспокоена нагнетанием напряжённости из-за конфликта на Украине через заявления лидеров западных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что фиксируется опасная тенденция нагнетания напряжённости, что крайне беспокоит российскую сторону. В частности, Песков обратил внимание на заявление министра иностранных де Дэвида Кэмерона, который «разрешил» украинским военным наносить удары по территории России британским вооружением.

По словам Пескова, подобные заявления являются «вербальной экалацией».

После заявления Кэмерона официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила киевский режим с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида»*.

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#украина
#россия
#политика
#дмитрий песков
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В Калининграде оценили идею финского политика «отрезать» город от России
В Калининграде считают абсурдной идею закрыть доступ России к городу
03 мая 2024, 14:48

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Заявления финской стороны о закрытии доступа России к Калининграду звучат абсурдно. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Ранее директор Института международных отношений Финляндии, кандидат в Европарламент Мика Аалтола заявил, что помехи в работе навигационной системы GPS, препятствующие авиаполётам, якобы исходят из российского Калининграда. В связи с этим он предложил закрыть доступ России к городу.

Лысков заявил, что заявления политиков соседних стран становятся всё более абсурдными и начинают граничить с неадекватностью. Также он добавил, что наземный и воздушный транзит Калининградской области был ограничен как раз усилиями прибалтийских стран, прежде всего, Литвой.

В настоящее время пассажиропоток в калининградский аэропорт Храброво вырос. Ежедневно только авиакомпания «Аэрофлот» совершает около 20 рейсов из города в другие регионы. И они как раз пользуются той же системой GPS, что и европейские перевозчики, но ещё ни разу не жаловались на трудности и помехи.

Лысков призвал прибалтийских политиков, прежде чем делать громкие заявления, открыть любое приложение по отслеживанию полётов пассажирских лайнеров и самим посмотреть на обстановку, чтобы не «попасть в нелепую ситуацию».

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#калининград
#россия
#финляндия
#политика
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