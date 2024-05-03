Захарова: Оружие, поставленное Киеву, уже появляется в других странах

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Оружие, которое Запад поставляет Киеву в рамках военной помощи, уже было замечено в различных других странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приводит ее слова ТАСС.
Она также отметила, что западное оружие «всплывает» там, где совершаются теракты. Таким образом, никто из числа жителей Запада не застрахован от того, что их же оружие может быть направлено против них самих.
Захарова напомнила, что все террористические проекты западных стран заканчивались тем, что террористы, «вскормленные» ими, возвращались обратно.
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