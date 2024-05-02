Захарова: слова Макрона об отправке войск на Украину связаны с циклами

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.
Ранее президент Франции заявил, что Париж по-прежнему планирует отправить французские войска на Украину. При этом «авторитет Франции» вынуждает не раскрывать все военные планы, добавил Макрон.
По словам Захаровой, высказывания Макрона связаны с определенным «циклом и днями недели», передаёт ТАСС.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в рамках борьбы за гендерное равенство Киев привлечёт больше женщин к разминированию территорий. Захарова назвала высказывание «новостями психбольницы». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам Захаровой, высказывания Макрона связаны с определенным «циклом и днями недели», передаёт ТАСС.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в рамках борьбы за гендерное равенство Киев привлечёт больше женщин к разминированию территорий. Захарова назвала высказывание «новостями психбольницы». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева