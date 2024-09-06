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Захарова заявила о массивном преследовании инакомыслящих в США

06 сентября 2024, 21:39
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в массовом преследовании за инакомыслие россиян и даже собственных граждан.
«Те самые правочеловеческие нормы, которые Запад навязывал всему миру, у них внутри не только не соблюдались, а были попраны и забыты. Но в последние годы ситуация усугубилась, речь идёт о массивном преследовании людей», — приводит NEWS.ru комментарий Захаровой.

Так, по её словам, против людей, думающих иначе, в Штатах разворачивают информационную травлю, объявляют внутренними террористами, применяют к ним давление.



Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения, выдвинутые против RT в США, являются очередным доказательством нарушений Штатами свободы слова.

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#мария захарова
#запад
#россия
Азербайджан готов участвовать в разрешении конфликта на Украине, заявил Алиев
Алиев: Баку готов участвовать в разрешении конфликта между Москвой и Киевом
06 сентября 2024, 20:36

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Азербайджан, в случае необходимости, будет готов принять участие в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Об этом в рамках Международного форума Черноббио заявил глава государства Ильхам Алиев.
Он напомним, что Азербайджан в течение 70 лет был частью Советского Союза вместе с Россией и Украиной, поэтому разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне продолжают осуществляться.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан может сыграть определённую роль в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной, поэтому, если помощь Баку понадобится, она будет оказана.

В настоящее время Алиев по приглашению итальянского президента Серджо Матареллы находится с рабочим визитом в Италии.

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#азербайджан
#украина
#россия
#переговоры
#конфликт
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102-летняя ветеран из Бронниц Копосова проголосовала на дому
06 сентября 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Жительница Бронниц Валентина Васильевна Копосова на выборах в Подмосковье воспользовалась правом отдать голос вне помещения для голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
В этом году женщина отметила 102-й день рождения. Избиратели региона, которые по состоянию здоровья не могут лично прийти на участок, могут проголосовать дома.
Валентина Васильевна – ветеран Великой Отечественной войны, с 1942 года служила радисткой. Победу встретила в Германии.
«Я прошла всю войну и закончила её в 1945 году в Берлине. Через год после нашей Победы, помогала проводить выборы в Верховный Совет СССР. С тех пор ни одних выборов ни разу не пропустила», – рассказала ветеран.
В пресс-службе напомнили: чтобы проголосовать вне участка, нужно подать письменное заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию по месту жительства до 14 часов 8 сентября.

В Подмосковье завершился первый день голосования на выборах депутатов Советов депутатов. Впереди ещё два дня – 7 и 8 сентября.

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#голосование
#выборы
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#московская область
#единый день голосования
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#ветеран
#великая отечественная война
#мособлизбирком
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В Московской области завершился первый день выборов
06 сентября 2024, 20:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Подмосковье закрылись избирательные участки. Завершился первый день голосования на выборах депутатов Советов депутатов. Впереди ещё два дня – 7 и 8 сентября.
Все избирательные пункты будут открыты с 8:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В 20:00 закрылись все избирательные участки в Московской области. Для обеспечения сохранности избирательные бюллетени из стационарных ящиков для голосования перемещаются в сейф-пакеты и убираются в сейф», – говорится в сообщении.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылось 1 608 избирательных участков. На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

На выборах используется и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#выборы
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#голосование
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#московская область
#дэг
#едг
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На Украине за сотрудничество с Россией отправили в тюрьму 1 500 человек
Times: Около 1,5 тысячи граждан Украины посадили за сотрудничество с Россией
06 сентября 2024, 20:02

Автор фото: istockphoto/ Motortion

С начала спецоперации Украина посадила за сотрудничество с Россией порядка 1,5 тысяч своих граждан. Об этом сообщает ежедневная британская газета Times.
«Прокуратура Украины возбудила более 8 тысяч уголовных дел, примерно 1,5 тысячи человек находятся в тюрьме за сотрудничество с Россией», – пишут СМИ Великобритании со ссылкой на украинских политзаключенных.

По данным издания, 98% осужденных подали прошение, чтобы попасть в список по обмену пленными между Россией и Украиной. Сообщается, что власти Украины держат политических заключенных в отдельных тюрьмах, чтобы те не пересекались с другими осужденными.

За связи с Россией по украинским законам граждан приговаривают к сроку от трех до пяти лет либо штрафу до 170 000 гривен – это более 4 500 долларов.

Ранее по подозрению в связях с РФ временно отстранили от должности начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. По данным СБУ, у жены военачальника нашли российский паспорт, а его дочь участвовала в спортивных соревнованиях под флагом России.

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#украина
#россия
#арест
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В МИД Венгрии осудили идею использования ВСУ западного оружия для ударов вглубь России
Сийярто осудил идею использования ВСУ западного оружия для ударов вглубь РФ
06 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock/rarrarorro

Глава МИД Венгрии осудил разговоры об использовании ВСУ западного оружия для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом в соцсети Х написал спикер правительства страны Золтан Ковач.
Он написал, что Сиярто осудил такие удары, заявив, что они приведут к опасной эскалации.

Также министр подчеркнул, что Венгрия выступает за дипломатическое решение конфликта и по-прежнему остаётся единственной страной в составе Евросоюза и НАТО, которая не поставляла и никогда не будет поставлять вооружение Украине.

На прошлой неделе глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал снять ограничения на использование украинскими войсками западного оружия.

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#мид
#венгрия
#обстрел
#всу
#оружие
#россия
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МИД Венгрии заявил, что не собирается отправлять оружие на Украину
Сийярто: Венгрия не отправляла и не отправит оружие Украине
06 сентября 2024, 19:33

Фото: istockphoto/MarinaLitvinova

Венгрия остается единственной страной НАТО и Евросоюза, которая до сих пор не отправляла и не собирается отправлять оружие на Украину. Об этом заявил 6 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Кроме этого венгерский дипломат назвал «опасной эскалацией» идею бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России.
«Что касается Украины, министр Сийярто осудил идею применения поставленных Западом вооружений для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией», – написал спикер венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х.

Сийярто также отметил, что Венгрия выступает за дипломатическое решение конфликта, а не военное.

Ранее Пентагон сообщил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 250 млн долларов. По заявлению главы Пентагона Ллойда Остина, о новых мерах поддержки Киева вскоре объявит президент США Джо Байден. Перед этим президенту Украины Зеленский в Германии просил у стран Запада дальнобойное оружие для ударов по России.

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#сша
#оружие
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#дипломат
#венгрия
#зеленский
#байден
#пентагон
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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму по системе ДЭГ
06 сентября 2024, 19:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства принял участие в едином дне голосования и отдал свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Мосгордумы.

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры, на которых видно, как Путин на своём рабочем месте садится за компьютер и делает несколько кликов, совершив выбор.

Напомним, что последние несколько лет российский лидер отдаёт предпочтение электронному способу голосованию. В этом году н уже голосовал таким способом на президентских выборах. До этого он также дистанционно принимал участие в прошлогоднем едином дне голосования.

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#владимир путин
#выборы
#дэг
#единый день голосования
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«Чушь»: Песков осудил претензию США к России
Песков: Россия не вмешивается в президентские выборы в США
06 сентября 2024, 19:06

Фото: сайт Кремля

Россия не вмешивается в проведение президентских выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие обвинения со стороны Вашингтона.
Москву уже не в первый раз обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Но это всё «чушь», поскольку Россия никогда не совершала таких действий, заявил Песков в беседе с газетой Washington Post.

Ранее Белый дом потребовал, чтобы Путин перестал говорить о проведении выборов в США после его заявления на Восточном экономическом форуме о кандидате Камале Харрис. Президент сыронизировал, что раз нынешний глава США Джо Байден попросил своих союзников поддержать нового кандидата от демократов, то российская сторона выполнит эту рекомендацию.

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#дмитрий песков
#выборы
#сша
#россия
#президент
#джо владимир путин
#камала харрис
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Глава Пентагона Остин выступил за мир с Россией в ходе поставок оружия на Украину
Глава Пентагона Остин: конфликт на Украине закончится путем переговоров
06 сентября 2024, 19:05

Фото: сайт Конгресса США

Конфликт на Украине закончится за столом переговоров, но точные сроки пока неизвестны. Об этом заявил глава Пентагона и министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии.
«Этот конфликт в определенный момент будет урегулирован за столом переговоров, но когда этот момент настанет, сказать сложно», – цитирует Остина ТАСС.

Мирный договор России с Украиной власти США обсуждали во время заседания по координации очередной поставки оружия Киеву от стран Запада.
«США продолжат работать над тем, чтобы Украина оказалась в наилучшей позиции для мирных переговоров», – добавил глава американского военного ведомства.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил западных союзников посодействовать, чтобы завершить конфликт с Россией этой осенью. Каким именно путем Украина планирует закончить войну, Зеленский не уточнил.

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#сша
#конфликт
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#договор
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#владимир зеленский
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