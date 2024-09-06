Захарова заявила о массивном преследовании инакомыслящих в США

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в массовом преследовании за инакомыслие россиян и даже собственных граждан.
«Те самые правочеловеческие нормы, которые Запад навязывал всему миру, у них внутри не только не соблюдались, а были попраны и забыты. Но в последние годы ситуация усугубилась, речь идёт о массивном преследовании людей», — приводит NEWS.ru комментарий Захаровой.
Так, по её словам, против людей, думающих иначе, в Штатах разворачивают информационную травлю, объявляют внутренними террористами, применяют к ним давление.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения, выдвинутые против RT в США, являются очередным доказательством нарушений Штатами свободы слова.
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