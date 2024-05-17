Захарова отозвалась о призыве Евросоюза к властям Грузии

Фото: сайт МИД РФ
Призыв Европейского Союза предоставить властям Грузии право граждан на протест может быть расценен как вмешательство во внутренние дела страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Европейский союз призвал власти Грузии обеспечить право граждан на протест. Европейский союз должен быть последователен и призвать власти, например, США, Армении, Молдавии обеспечить право граждан на протест», – отметила дипломат.
Ранее Financial Times сообщило, что в случае принятия закона об иностранных агентах ЕС заморозит заявку Грузии на вступление в организацию.
По словам европейских чиновников, Брюссель дал понять, что не будет рекомендовать Европейской комиссии начало переговоров о членстве страны, если закон будет принят.
Позже, 14 мая, представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты готовы «фундаментально пересмотреть» свои отношения с Грузией, если власти страны примут закон об иностранных агентах.
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Александр Климов