Протестующие перекрыли один из главных транспортных узлов Тбилиси

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В Тбилиси противники принятого закона «О прозрачности иностранного влияния» перекрыли один из главных транспортных узлов грузинской столицы.
Об этом сообщает «Интерфакс». Так, в настоящее время движение автотранспорта в центре Тбилиси на площади Героев полностью парализовано.
Ранее полиция Грузии задержала 13 протестующих у здания парламента. Им вменяют неповиновение органам общественного правопорядка и мелкое хулиганство.
Также ранее сообщалось о задержании десятка человек за попытку перекрыть автотрассу. Позднее сотни демонстрантов пришли на площадь Героев с проспекта Руставели. Там продолжается основная акция протеста.
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Ранее полиция Грузии задержала 13 протестующих у здания парламента. Им вменяют неповиновение органам общественного правопорядка и мелкое хулиганство.
Также ранее сообщалось о задержании десятка человек за попытку перекрыть автотрассу. Позднее сотни демонстрантов пришли на площадь Героев с проспекта Руставели. Там продолжается основная акция протеста.
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Алёна Самарева