США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений

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Соединенные Штаты будут вынуждены в корне пересмотреть отношения с Грузией, в случае вступления в силу закона об иноагентах. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передаёт РИА Новости.
«Посмотрим, как поступит парламент (Грузии. — прим. ред.). Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», — заявила она.Жан-Пьер также не уточнила, в чем будет заключаться переоценка отношений.
Как утверждает пресс-секретарь Белого дома, Вашингтон ожидает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на этот закон. При этом неясно, пойдет ли парламент на преодоление вето, добавила Жан-Пьер.
Ранее сообщалось, что протестующие перекрыли один из главных транспортных узлов Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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