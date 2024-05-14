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США пригрозили Грузии фундаментальным пересмотром отношений

Штаты пересмотрят отношения с Грузией, если закон об иноагентах вступит в силу
14 мая 2024, 23:51
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

Соединенные Штаты будут вынуждены в корне пересмотреть отношения с Грузией, в случае вступления в силу закона об иноагентах. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передаёт РИА Новости.
«Посмотрим, как поступит парламент (Грузии. — прим. ред.). Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», — заявила она.
Жан-Пьер также не уточнила, в чем будет заключаться переоценка отношений.



Как утверждает пресс-секретарь Белого дома, Вашингтон ожидает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на этот закон. При этом неясно, пойдет ли парламент на преодоление вето, добавила Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что протестующие перекрыли один из главных транспортных узлов Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Владимир Путин утвердил новый состав правительства России
14 мая 2024, 23:02

Фото: Сайт Кремля

​Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Соответствующие указы российского лидера опубликованы на сайте Кремля.
Российское правительство впервые было сформировано по новой процедуре, которая предусматривается поправкой к конституции в 2020 году. Предварительно все кандидаты рассматривались и утверждались в парламенте. Стоит отметить, что после одобрения претендентов Государственной думой или Советом Федерации глава государства не мог отказаться от назначения их на должности.

Суммарно в правительство, кроме его руководителя, входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую президенту: это главы МИД, МВД, Минобороны, Минюста и МЧС. Руководителем остальных ведомств является председатель правительства.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
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Гутерриш направил Путину письмо в связи с инаугурацией
14 мая 2024, 22:14

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией, пишет ТАСС.
Об этом сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак. При этом он не предоставил подробностей относительно содержания письма.

Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента РФ. Церемония прошла 7 мая. Выборы главы государства прошли с 15 по 17 марта.

По данным Центризбиркома, Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку в 77,44%.

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#президент
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В Кремле анонсировали встречу Путина с новым составом правительства
Кремль: Путин во вторник встретится с новым составом правительства
14 мая 2024, 21:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с новым составом правительства. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что поздно вечером 14 мая такая встреча действительно ожидается.

Ранее Путин утвердил новый состав правительства России. До этого предложенные им кандидатуры на посты глав министерств и силовых структур были утверждены депутатами Государственной думы.

Напомним, что согласно подписанному президентом указу, новым первым заместителем председателя правительства стал Денис Мантуров. Также изменения коснулись Минобороны, которое теперь возглавляет Андрей Белоусов. Многие главы ведомств вновь заняли прежние посты.

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#правительство
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#встреча
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Захарова ужаснулась от слов Блинкена об условиях для выборов на Украине
14 мая 2024, 21:39

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову ужаснули слова Блинкена об условиях для выборов на Украине.
Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют. Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, ей страшно представить, что это за «условия».

Она добавила, что Штаты по-разному глумились над молодой украинской государственностью. Также Захарова задала риторический вопрос, уточняя, когда же на Украине мобилизуют последних детей под нацистские знамена Зеленского.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, а инаугурация — в мае.

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#мария захарова
#сша
#украина
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Путин утвердил новый состав правительства России
14 мая 2024, 21:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства назначил Сергея Нарышкина директором службы внешней разведки (СВР), Александра Бортникова директором ФСБ, Дмитрия Кочнева директором ФСО, а Виктора Золотова главой Росгвардии.

Также Путин назначил глав российских министерств. Министром обороны стал Андрей Белоусов, министром иностранных дел остался Сергей Лавров. Главы Минкультуры и Минпросвещения также остались прежними – Ольга Любимова и Сергей Кравцов соответственно.

Кроме того, Путин назначил нового первого заместителя председателя правительства – им стал Денис Мантуров. Должность заместителя председателя правительства вновь заняла Татьяна Голикова.

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#правительство
#владимир путин
#политика
#россия
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Окружение Суровикина раскрыло его местонахождение
Окружение Суровикина опровергло его визит в Кремль
14 мая 2024, 21:29

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Генерал армии Сергей Суровикин не посещал Кремль. Он по-прежнему находится на своём рабочем месте в Алжирской Народной Демократической Республике, сообщили источники URA.RU в окружении военного.
Отмечается, что Суровикин не посещал Москву, и в работе предстоящей коллегии Минобороны России его участие не запланировано.

Ранее стало известно, что Суровикина якобы заметили в Кремле. Однако подробностей о цели его визита представлено не было.

До этого, 8 мая, появилась информация о возможном возвращении бывшего командующего Объединённой группировкой войск в зоне проведения СВО в Россию. На фоне этих слухов начало распространяться видео, на котором Суровикин куда-то летит в самолёте. Позднее выяснилось, что это фейковая информация, я видео снято около полугода назад.

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#кремль
#военные
#минобороны рф
#информация
#сми
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В России оценили позицию КНР по неучастию в конференции по «формуле мира» Зеленского
Ушаков: РФ ценит позицию КНР по неучастию в обсуждении «формулы мира» Зеленского
14 мая 2024, 21:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия ценит мудрую позицию Китая о неучастии в международной конференции в Швейцарии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Также он подчеркнул, что Китай понимает контрпродуктивность и бессмысленность обсуждений украинского конфликта без участия России. Эту позицию, по словам Ушакова, китайские коллеги озвучивают и при личных контактах с представителями России.

Кроме того, помощник Путина отметил, что в Москве отмечают взвешенную позицию Пекина по конфликту на Украине, поскольку там понимают истинные причины его возникновения.

Ушаков добавил, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай.

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#украина
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#китай
#владимир зеленский
#конференция
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Байден заявил, что Штаты не хотят конфликта с Китаем
14 мая 2024, 20:57

Фото: iStock/ffikretow

Президент США Джо Байден сообщил, что Штаты хотят с Китаем честной конкуренции, а не конфликта.
Так он пояснил свое решение ввести новые таможенные пошлины против КНР.

Байден подчеркнул, что США находятся в более выгодном положении, чтобы выиграть экономическую конкуренцию против Китая в XXI веке, поскольку они инвестируют в американских рабочих.

Он добавил, что китайское правительство много лет вливало государственные деньги в свои компании по всему спектру отраслей — от стали до медицинских масок.

По его словам, Китай субсидирует всю эту продукцию, подталкивая свои компании производить гораздо больше, чем может потребить остальной мир, а затем выбрасывает излишки продукции на рынок по несправедливо низким ценам, вытесняя других производителей по всему миру.

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#торговля
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Блинкен раскрыл, когда состоятся выборы на Украине
Блинкен: выборы на Украине пройдут, когда граждане сочтут, что условия позволяют
14 мая 2024, 20:56

Фото: iStock/twinsterphoto

Выборы на Украине пройдут тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют сделать это. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев.
Блинкен встретился со студентами политехнического института в Киеве, где заявил, что каждый украинцев сможет воспользоваться своим правом голосовать. Это произойдёт тогда, когда граждане согласятся, что условия для проведения выборов подходят. Также он добавил, что Вашингтон активно работает с Киевом над укреплением выборной инфраструктуры.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 мая текущего года. Тогда инаугурация главы государства прошла бы в мае. Однако голосование было отменено из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

В конце мая истекают полномочия нынешнего президента Владимира Зеленского. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что в России будут анализировать ситуацию, касаемо истечения срока полномочий президента.

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