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Иностранцы участвуют в попытке переворота в Грузии, заяви мэр Тбилиси

Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются совершить революцию в Грузии
16 мая 2024, 02:39
Фото: istock / Kachura Oleg

Фото: istock / Kachura Oleg

Внешние силы пытаются утроить переворот в Грузии. С таким заявлением выступил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире телекомпании «Рустави 2».
«Извне есть попытки того, чтобы в стране произошел переворот, революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию», — заявил Каладзе.
Как утверждает мэр грузинский столицы, такие действия являются не дружбой, а враждебностью и попыткой внедрения поляризации в государстве.



Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты будут вынуждены в корне пересмотреть отношения с Грузией, в случае вступления в силу закона об иноагентах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мэр
#парламент
#грузия
Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции
Глава МИД Новой Зеландии Питерс: введены санкции против 28 физических и 14 юрлиц
16 мая 2024, 03:08

Фото: istock / syahrir maulana

Новая Зеландия сообщила о включении 28 человек и 14 компаний в список санкций против России. Об этом заявил министр внутренних дел государства Уинстон Питерс, передает РИА Новости.
«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — сказано в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно новому пакету санкций, Новая Зеландия направляет свои усилия в отношении лиц, которые, по их заявлениям, связаны с передачей оружия из Северной Кореи и Ирана в РФ. Помимо этого, санкции «направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию».

Из-за конфликта на Украине Новая Зеландия ранее применила антироссийские санкции, следуя примеру западных государств. Как считает новозеландская разведка, экономические меры в отношении России, вероятно, помешали ей в развитии новых технологий и вынудили использовать более скрытые способы для получения необходимых компонентов.

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#разведка
#новая зеландия
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Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов
16 мая 2024, 01:17

Фото: istock / e-crow

Власти Франции на фоне беспорядков решили привлечь военнослужащих для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии, заморской территории Франции. Об этом проинформировал премьер-министр Габриэль Атталь в ходе заседания кризисного штаба при МВД страны, передает BFMTV.
13 мая в столице Нумеа прошла демонстрация протеста против французского законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах, переросшая в беспорядки. Протестующие грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Стоит отметить, среди них было много несовершеннолетних граждан. Военных задействовали для защиты ключевых объектов, включая порты и аэропорт, по просьбе верховного комиссара заморской территории Луи Ле Франа.

В агломерации Нумеа также ввели комендантский час с 18:00 до 06:00, запретили собрания, ношение оружия и продажу спиртного.

Ранее сообщалось, что Макрон проведет совещание по митингам в Новой Каледонии, где погибли люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
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Путин прибыл с государственным визитом в Китай
Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом
15 мая 2024, 23:43

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Об этом информирует ТАСС. Это первая зарубежная поездка российского лидера после переизбрания.
Визит пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином.

Главы стран проведут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, а также неформально пообщаются с глазу на глаз. Путина сопровождает крайне представительная делегация, куда вошли 5 вице-премьеров, глав экономических, дипломатических и силовых ведомств, а также руководители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Росатома, РЖД и Роскосмоса.

Помимо этого, Путина сопровождает руководство 20 российских регионов.

17 мая глава государства посетит Харбин. Там Путин примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Также планируется общение главы РФ с журналистами кремлевского пула.

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#владимир путин
#президент
#китай
#рф
#переговоры
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Сенатор Цеков раскрыл причины изменения позиции Чехии по Украине
Сенатор Цеков: На позицию Чехии повлияли успехи России
15 мая 2024, 23:10

Фото: iStock/Royal Graphics

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что президент Чехии Петр Павел изменил позицию по украинскому вопросу из-за успехов России в зоне СВО.
«Павел занимал позицию ястреба в отношении России, мечтал о победе Украины на поле боя, занимался поставкой снарядов, денег и пр. Он убедился, что это не даёт никаких результатов. Украина проигрывает на всех фронтах. Успехи России вынуждают таких политиков, которые стояли на крайне антироссийских, русоненавистнических позициях, делать подобные заявления», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее президент Чехии Пётр Павел выступил за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров.

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#украина
#мнение
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#россия
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Путин поручил максимально «открыть» самое закрытое министерство России
Путин поручил Белоусову максимально «открыть» Минобороны
15 мая 2024, 20:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил новому министру обороны Андрею Белоусову максимально «открыть» одной из самых закрытых ведомств страны. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства призвал открыть Минобороны «настолько, насколько это возможно».

По словам Путина, это необходимо для того, чтобы министерство смогло впитать всё самое лучшее и современное для дальнейшего использования новейших разработок для работы на после боя с военными, участвующими в спецоперации.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ, которым назначил на пост министра обороны России Андрея Белоусова. Ранее этот пост с 2012 года занимал Сергей Шойгу.

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#владимир путин
#андрей белоусов
#минобороны рф
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Карлсон назвал Путина более впечатляющим, чем Байден
15 мая 2024, 20:23

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин произвёл на него удивительное впечатление. Об этом он рассказал в эфире Tucker Carlson Network.
Он подчеркнул, что российский лидер является интересным, умным и впечатляющим человеком, даже «более впечатляющим, чем Джо Байден».

Карлсон отметил, что не пытается занять чью-то сторону. Его цель – показать общественности, какой на самом деле Путин, а выводы люди будут делать сами.

Напомним, что активно обсуждаемое интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно длилось два часа, большая часть из которых была посвящена конфликту на Украине и отношениям России со странами НАТО, США и Западом.

Путин, в свою очередь, назвал Карлсона опасным человеком. Он рассказал, что готовился к агрессивным вопросам, но журналист выбрал иную тактику и оказался очень терпеливым.

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#такер карлсон
#владимир путин
#джозеф байден
#журналист
#сша
#россия
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Байден и Трамп проведут теледебаты 27 июня
Байден и Трамп согласились принять участие в теледебатах на CNN 27 июня
15 мая 2024, 20:03

Фото: iStock/Moussa81

Нынешний президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп согласились провести теледебаты 27 июня на телеканале CNN.
Байден в соцсети Х написал что получил и принял приглашение от CNN поучаствовать в дебатах 27 июня.

Вслед за ним об участии в дебатах сообщил Трамп. Телеканалу Fox News он сказал: «Я буду там».

Затем действующий глава государства заявил, что также согласился на проведение дебатов на площадке телекомпании ABC News 10 сентября. Трамп также подтвердил своё участие в дебатах с «криводушным Джо». Политики заявили, что будут добираться до телекомпании на собственном транспорте.

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#джозеф байден
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#сша
#выборы
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Демешин, Беспрозванных: что известно о назначенных Путиным врио губернаторах регионов РФ
Путин назначил Демешина губернатором Хабаровского края
15 мая 2024, 19:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в среду, 15 мая, подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в ряде российских регионов.
Главой Калининградской области стал Алексей Беспрозванных. Илью Середюка назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Алексей Смирнов назначен руководителем Курской области. Дмитрий Миляев будет руководить Тульской областью, а Дмитрий Демешин — Хабаровским краем. Подробнее о биографии политиков расскажет редакция «Радио 1».

Дмитрий Демешин


Дмитрий Викторович Демешин является уроженцем Узбекистана. Родился 2 августа 1976 года.

Окончил Саратовскую академию юриспруденции, где получил юридическое образование. Карьеру юриста Демешин начал помощником прокурора в Коломенском. Позже стал старшим следователем в Щелкове, дойдя до поста зампрокурора.

В 2008 году Демешин получил должность зампрокурора Ростовского региона, которую занимал в течение трех лет. До 2012-го был первым заместителем прокурора области. Через некоторое время Демешин стал главой прокуратуры Калужской области.

В 2014 году его трудовая биография продолжилась в Москве, в должности первого замначальника управления Генпрокуратуры. Занимался надзором в сфере противодействия коррупции. Через год продолжил путь в Генпрокуратуре в качестве замначальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

В 2017 году занял пост начальника Управления по надзору в сфере ОПК. Заместителем генерального прокурора России Демешин стал в 2019 году. В период с начала весны 2020 по май текущего года возглавлял прокуратуру в Дальневосточном федеральном округе.

За годы трудовой деятельности Дмитрий Демешин не раз был удостоен государственных наград. Имеет чин действительного государственного советника I класса.

Женат, есть сын.

Алексей Беспрозванных


Алексей Сергеевич Беспрозванных родился 23 августа 1979 году в городе Лениногорске Казахской ССР. В 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. Имеет два высших образования.

В 2002-2003 годах был специалистом бюро внедрения ERP-систем (автоматизация управления предприятием) в алтайской компании «Байт софт». В 2004 году переехал в Новосибирск, где в течение пяти лет работал в телекоммуникационной компании «МТС» макрорегион «Сибирь».

С 2009 по 2012 год занимал должность директора филиала ОАО «МТС» в Воронежской области. В 2012-2016 годах был заместителем председателя правительства Воронежской области. Беспрозванных курировал сферы промышленности и транспорта, связи, потребительского рынка туризма и других.

В 2016 году переехал в Москву, где до осени 2017 года занимал пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ. С ноября этого же года был заместителем министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Беспрозванных является действительным государственный советником РФ II класса. Также награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Илья Середюк

Илья Владимирович Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово в семье педагогов. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет.

Работал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, после чего стал советником первого заместителя губернатора. В 2000-2003 годах занимал должность заместителя директора по экономике, затем директор по финансам и экономике Кемеровского ОАО «Ортон».

С 2003 по 2006 год возглавлял управление промышленности и потребительского рынка администрации Кемерова, с 2006 года был замглавы Кемерова по городскому развитию. В 2011-2015 годах Середюк являлся главой Кемеровского муниципального района.

В сентябре 2016 года был избран мэром Кемерова (выдвигался от партии «Единая Россия»). В сентябре 2021 года Кемеровский горсовет одобрил кандидатуру Ильи Середюка на пост главы Кемерова на повторный срок.

Осенью 2022 года перешел на работу в правительство Кемеровской области. Имеет награды Кемеровской области, в том числе медали «За служение Кузбассу».

Дмитрий Миляев


Дмитрий Вячеславович Миляев родился 29 августа 1975 года в городе Киреевске Тульской области. В 1997 году окончил Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого.

С 1999 по 2000 гг работал в профессиональном лицее № 25 имени Н. Демидова в Туле. С февраля по май 1999 года являлся заместителем директора лицея по социальным вопросам.

С июня 2000 года по июнь 2010 года — ведущий юрисконсульт, замгендиректора по правовым вопросам и управлению персоналом. Миляев также исполнял обязанности генерального директора ОАО «Тульского комбината хлебопродуктов».

С августа 2014 года по сентябрь 2016 года занимал пост министра сельского хозяйства Тульской области. С октября 2019 года до ноября 2022 года Миляев был главой администрации Тулы.

С ноября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Алексей Смирнов


Алексей Борисович Смирнов родился 27 мая 1973 года в Брянской области. В 1995 году окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию.

С 1998 по 2004 годы работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области. С 2004 по 2010 годы занимал различные посты в администрации Курска. В 2011 году Смирнов занимал должность заместителя руководителя администрации городского поселения Сергиев Посад.

С 2011 по 2012 годы был советником министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также начальником управления нормирования и реконструкции объектов жилищно-коммунального назначения. В 2012-2015 г. занимал позицию заместителя министра строительного комплекса Подмосковья.

С 2015 по 2016 годы был первым заместителем министра строительного комплекса Московской области. В июле 2016 года Смирнов был назначен первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Осенью 2018 года занимал должность заместителя губернатора Курской области. С августа 2022 года одновременно занимал пост председателя правительства Курской области.

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#россия
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#губернатор
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Воробьёв провёл встречу с главой Ленинского округа Каторовым
В Ленинском г.о. откроют движение по дороге ЮЛА, построят 5 школ и 5 детсадов
15 мая 2024, 19:33

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл встречу с главой Ленинского округа Станиславом Каторовым, в ходе которой была затронута реализация президентских проектов.
Речь шла о реализации проектов в областях здравоохранения, образования, экономики, транспорта, благоустройства и дорожного строительства.

«Ленинский городской округ – быстро растущий, очень важный для нас. Абсолютно каждому хочется, чтоб его семье жилось комфортно. А это и хорошая поликлиника рядом, и сад со школой, и тепло в доме, и комфортные автобусы по расписанию. Всё это мы должны обеспечить. Знаю, что вы сразу, как возглавили его, очень много стали встречаться с жителями в разных уголках муниципалитета, в курсе всех вопросов, которые вам задают – транспорт, социальная инфраструктура, качество дорог», – подчеркнул Воробьёв.
Уже в декабре этого года в Ленинском округе будет запущено рабочее движение по Южно-Лыткарской дороге (ЮЛА), которая позволит разгрузить МКАД и другие магистрали. Жители благодаря открытию этой дороги смогут быстрее добираться до Лыткарина, Люберец, Раменского, Балашихи и Москвы.

Также продолжается реконструкция главных транспортных артерий Ленинского округа – Каширского и Володарского шоссе.

Губернатор попросил Каторова обратить внимание на обслуживание транспорта. В этом году округ получил 29 новых автобусов, которые сейчас работают на самых востребованных маршрутах. Развитие в этом направлении продолжается.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, в ходе встречи Воробьёв и Каторов отсудили строительство социальных объектов в округе. В прошлом году там открылись три школы и восемь детских садов. В этом году будут построены ещё десять образовательных учреждений.

«Мы ожидаем ввода 5 школ. По президентской программе построим учебное заведение на 1550 мест в Южной Битце. На сегодняшний день её готовность - больше 65%. К 1 сентября ожидаем, что дети смогут пойти в неё учиться. Еще одна школа - в Сапроново, должна вводиться по госпрограмме в 2025-м, но строители идут с опережением, и я думаю, что к концу этого года они смогут её сдать», – отметил Каторов.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Также глава округа отметил, что до 2030 года будут открыты порядка 12 поликлинических зданий и сооружений, которые позволят полностью закрыть потребность в медучреждениях в округе.

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#андрей воробьёв
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