Иностранцы участвуют в попытке переворота в Грузии, заяви мэр Тбилиси

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Внешние силы пытаются утроить переворот в Грузии. С таким заявлением выступил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире телекомпании «Рустави 2».
«Извне есть попытки того, чтобы в стране произошел переворот, революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию», — заявил Каладзе.Как утверждает мэр грузинский столицы, такие действия являются не дружбой, а враждебностью и попыткой внедрения поляризации в государстве.
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты будут вынуждены в корне пересмотреть отношения с Грузией, в случае вступления в силу закона об иноагентах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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