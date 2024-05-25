Захарова отреагировала на информацию об угрозе Вашингтона ударить по позициям Москвы

Фото: сайт МИД РФ
Польша должна раскрыть данные об участии США в подрыве «Северных потоков» и отказаться от комментирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об угрозе Вашингтона нанести удар по позиции России на Украине, сообщают «Известия».
«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северного потока" и "Северного потока-2" и роли Вашингтона в этом преступлении», – сказала Захарова.
Ранее Сикорский заявил в интервью британской газете The Guardian, что США пообещали нанести удар по всем позициям России на Украине, если Москва применит ядерное оружие. Он не уточнил, кто сделал заявление.
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Александр Климов