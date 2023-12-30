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Захарова оценила альтернативу переговорам, предложенную Украиной

Захарова: РФ никогда не подчинялась шантажу или ультиматумам
30 декабря 2023, 18:31
Фото: iStock/vlad_karavaev

Фото: iStock/vlad_karavaev

Россия никогда не поддавалась ультиматумам или шантажу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка.
Он ранее заявлял, что Украина не намерена идти на мирные переговоры с Россией, но собирается выставить ультиматумы, которые обязательно будут приняты Москвой.

Захарова обратилась к тем, кто всё ещё слушает «банковских террористов», и призвала помнить, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. А тех, кто приходил к ней с оружием, «гнала взашей».


Также представитель МИД добавила, что всем тем, кто пытался уничтожить Россию или истребить её народ, «выписывался рецепт от расчеловечивания».

После этого Захарова выразила соболезнования жителям Белгорода, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате, погибли десять человек.

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#украина
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Воробьёв выразил соболезнования семьям жертв обстрела ВСУ в Белгороде
Воробьёв: Подмосковье готово поддержать пострадавших при обстрелах Белгорода ВСУ
30 декабря 2023, 17:36

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования жителям Белгорода, которых коснулись обстрелы ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Подмосковье готово поддержать всех жителей города, которые нуждаются в помощи.

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава РФ во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ, которая поможет в оказании помощи пострадавшим.

По последним данным МЧС России при обстрелах в Белгороде погибли 10 человек, ещё 45 получили ранения.

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#всу
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По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС
30 декабря 2023, 17:27

Фото: iStock/DmyTo

По поручению президента России Владимира Путина в Белгород отправилась бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и группа МЧС для оказания помощи пострадавшим при обстрелах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что Путину доложили о деталях массированных атак ВСУ по Белгороду.

Согласно последним данным МЧС России в результате обстрела украинским военными территории Белгорода погибли 10 человек, ещё 45 получили ранения.

Спецслужбы Украины, которые подтвердили нанесение ударов по городу, заявили, что атаки ещё не закончены. Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что в настоящее время сохраняется опасность.

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#минздрав рф
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#поручение
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#обстрел
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ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористических организаций
ФСБ признала террористическим «Русский добровольческий корпус»
30 декабря 2023, 16:24

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ внесла боевое подразделение ВСУ «Русский добровольческий корпус»* в список террористических организаций. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что организацию признали террористической решением Второго Западного окружного военного суда, которое было принято 16 ноября 2023 года.

Также суд также в ноябре этого года приговорил к пожизненному лишению свободы лидера организации Дениса Капустина**. Он обвиняется в государственной измене и террористической деятельности.

Напомним, что в марте подразделением «Русский добровольческий корпус» была произведена атака на село в Брянской области, в результате чего один человек погиб, ребёнок получил ранения.

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*организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ
**внесён в список террористов и экстремистов
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#россия
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Количество погибших в результате обстрела Белгорода возросло до пяти человек
30 декабря 2023, 16:01

Фото: istockphoto/Standart

В результате жёсткой атаки ВСУ по центру Белгорода погибли уже пять человек. Возможно, есть и другие погибшие, информация о жертвах среди населения пока в стадии уточнения.
Удары пришлись по центру города, в том числе по площади рядом с торговым центром, сообщает телеграм-канал Readovka. Также взрывы раздавались в районе катка, который в выходной и предпраздничный день, конечно, был открыт. Известно как минимум о трёх пожарах в разных частях Белгорода. Городские власти просят жителей пока не покидать укрытия.

Значительный урон нанесён городской инфраструктуре. Пострадала обшивка фасадов домов, выбиты стёкла. Осколками повреждены припаркованные автомобили. В городе продолжает звучать сирена воздушной тревоги. Администрация планирует ввести в Белгороде режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий обстрелов.

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#белгород
#обстрел
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В предвыборный штаб Путина привезли первую партию подписей в поддержку его кандидатуры
В предвыборный штаб Путина привезли первую партию подписей в его поддержку
30 декабря 2023, 15:38

Фото: Константин Семенец

Волонтёры из Московской области доставили первую партию подписей в поддержку кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на предстоящие президентские выборы.
Как ранее сообщала пресс-служба предвыборного штаба, в настоящее время со всей России собрано уже более 500 тысяч подписей.

Напомним, что для участия в выборах самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. В каждом субъекте РФ в его поддержку должны выступить не менее 7,5 тысяч человек. В ЦИК подписи должны быть предоставлены до 31 января, после чего начнётся процесс проверки документов. По истечении десяти дней специалисты примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

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#россияне
#выборы
#волонтёр
#московская область
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Sky News: Зеленский оказался в тупике после провала ВСУ на поле боя
30 декабря 2023, 15:22

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Уходящий год оказался полностью провальным для Киева. Это признают даже те, кто ей симпатизирует, и западные союзники Украины.
Такое мнение высказал британский аналитик Шон Белл. Его материал, вышедший на канале Sky News, озаглавлен следующим образом: «Украина и Зеленский: что пошло не так в 2023 году? И что дальше?». Эксперт напоминает, что начало нынешнего года украинский лидер встретил с оптимизмом, когда успехи ВСУ на Харьковском направлении позволили Западу обрести уверенность в способности Украины одержать победу.

Союзники отправили Киеву огромное количество вооружений, боеприпасов, высокотехнологичных средств и денег для поддержки запланированного контрнаступления. Однако, несмотря на ужасающие потери, к концу 2023 года украинское наступление практически ничего не сделало для продвижения линии фронта.

Одной из причин провала контрнаступления ВСУ аналитик считает то, что из-за его задержки Россия сумела создать мощные линии обороны, которые украинцы не сумели преодолеть. Оценивая перспективы Украины, Белл признаёт, что к концу года Зеленский оказался в патовой ситуации. Затяжной конфликт, скорее всего, пойдёт на пользу России, а украинский президент сейчас сталкивается с очень серьёзными решениями по поводу будущего своей страны и, по сути, своего собственного, заключил эксперт.

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#россия
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#зеленский
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Медведев написал «абсурдный и нелепый прогноз» на 2024 год
30 декабря 2023, 14:53

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале «абсурдный и нелепый прогноз» на 2024 год.
Согласно прогнозу Медведева, в России в следующем году появятся две новые партии – Партия пацанов и Партия чушпанов. Они будут запрещены Минюстом РФ за незаконную предвыборную агитацию на асфальте.

Также политик рассказал, что военно-промышленный комплекс Евросоюза, США и Канады национализируют и передадут Украине, которая будет поддерживать его военный потенциал.

В шуточном прогнозе Медведева также говорится о полном роспуске полиции в Евросоюзе с передачей её функций «немецким и укробандеровским полицаям», которых связывает совместный исторический опыт.

Кроме того, зампред Совбеза пошутил над тем, что произойдёт массовое оживление мумий инопланетян, а Годзилла захватит власть в Японии.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
**признан Минюстом РФ иноагентом
#дмитрий медведев
#юмор
#прогноз
#политика
#россия
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Свыше 500 тысяч подписей собрано в поддержку Путина по всей России
Более 500 тысяч подписей собрали по всей России в поддержку Путина
30 декабря 2023, 12:49

Фото: сайт Кремля

Более полумиллиона россиян поставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба.
Там отметили, что на данный момент по всей России было собрано свыше 500 тысяч подписей в поддержку самовыдвижения нынешнего президента.

Напомним, что самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте России в его поддержку должны выступить не менее 7,5 тысяч человек, проживающих на его территории. До 31 января подписи должны быть предоставлены в ЦИК, после чего в течение 10 дней они будут проходить проверку. За это время специалисты примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

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#выборы
#президент
#россия
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Украина временно остановила работу КПП на польской границе
30 декабря 2023, 12:15

Фото: istockphoto/Apriori1

Автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе с Польшей. Об этом сообщили сотрудники патрульной полиции Львовской области.
В телеграм-канале ведомства появилось сообщение о закрытии КПП в селе Шегини, а также призыв к водителям выбирать альтернативные маршруты передвижения. Когда будет возобновлено движение автомобильного транспорта через пункт пропуска, а также причина, по которой он был закрыт, не сообщается. Неизвестно также, связана ли данная ситуация с блокировкой КПП со стороны польских перевозчиков.

Известно, что по состоянию на 28 декабря более пяти с половиной тысяч грузовых машин ожидали въезда на территорию Украины со стороны Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. В настоящий момент продолжается блокировка дальнобойщиками КПП на польско-украинской границе на нескольких направлениях.

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