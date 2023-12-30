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Россия никогда не поддавалась ультиматумам или шантажу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка.
Он ранее заявлял, что Украина не намерена идти на мирные переговоры с Россией, но собирается выставить ультиматумы, которые обязательно будут приняты Москвой.
Захарова обратилась к тем, кто всё ещё слушает «банковских террористов», и призвала помнить, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. А тех, кто приходил к ней с оружием, «гнала взашей».
Также представитель МИД добавила, что всем тем, кто пытался уничтожить Россию или истребить её народ, «выписывался рецепт от расчеловечивания».
После этого Захарова выразила соболезнования жителям Белгорода, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате, погибли десять человек.
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Захарова обратилась к тем, кто всё ещё слушает «банковских террористов», и призвала помнить, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. А тех, кто приходил к ней с оружием, «гнала взашей».
После этого Захарова выразила соболезнования жителям Белгорода, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате, погибли десять человек.
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Анастасия Чинкова