«Россия их примет»: на Украине нашли альтернативы переговорам

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Украина вместо проведения переговоров намерена выдвинуть России ультиматум. Об этом сообщил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в ходе интервью журналистке Наталье Мосейчук.
По его словам, Украина категорически отказывается от проведения переговоров. Однако будут выдвинуты ультимативные требования к России, которая обязательно их примет.
Советник Владимира Зеленского неоднократно выражал позицию о том, что украинские власти выступают против любого сценария прекращения боевых действий, поскольку каждый из них будет означать победу России.
При этом в России постоянно заявляют о готовности к проведению мирных переговоров.
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Советник Владимира Зеленского неоднократно выражал позицию о том, что украинские власти выступают против любого сценария прекращения боевых действий, поскольку каждый из них будет означать победу России.
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Анастасия Чинкова