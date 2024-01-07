Захарова оценила идею создания вооружённых сил Евросоюза

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Прежде чем формировать вооружённые силы следует задуматься о создании вакцины от коронавируса или научиться гуманно охранять свои границы. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение о создании армии Евросоюза.
В своём Telegram-канале Захарова предложила представителям Евросоюза начать с разработки собственной вакцины от коронавируса, гуманного отстаивания собственных границ, решения вопроса с беженцами и мигрантами. Лишь после этого можно создавать собственную армию, подчеркнула глава МИД.
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Анастасия Чинкова